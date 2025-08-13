Congo-Kinshasa: Plus de la moitié du budget de Kinshasa affectée aux travaux de voirie urbaine

Estimé à 1,29 milliard de dollars américains, le budget annuel de Kinshasa a déjà été exécuté à 70 % depuis janvier, et une grande partie de ce montant est consacrée aux travaux de réhabilitation des routes.

Cette information émane du Conseil des ministres provinciaux, parvenue ce mercredi 13 août à Kinshasa.

Selon le porte-parole de l'exécutif provincial, ces travaux comprennent l'aménagement de la place de la gare de Kintambo, la construction d'un immeuble parking à la place Mapenza (Kintambo), ainsi que la modernisation de la voirie dans les communes de Barumbu, Kinshasa et Kintambo.

Il a également fait état de l'évolution des travaux de voirie urbaine, précisant que 69 km de routes asphaltées en béton armé sont entièrement achevés. Un tableau récapitulatif des travaux en cours d'exécution a été présenté au conseil.

À Kinshasa, le gouverneur de la ville a demandé aux membres de son gouvernement de continuer à suivre de près les travaux, notamment dans les secteurs des routes, de l'assainissement et de la sécurité, afin d'améliorer concrètement le quotidien des Kinois.

Au cours de la même réunion, les ministres provinciaux ont par ailleurs déploré la recrudescence du banditisme urbain dans certains quartiers de la capitale.

Pour sa part, le gouverneur Daniel Bumba a instruit le ministre provincial de l'Intérieur de renforcer les mécanismes de collaboration entre la police de proximité et la population, en vue de neutraliser les auteurs de ces actes.

Concernant la rentrée scolaire qui approche, le conseil a recommandé une collaboration étroite entre les différents ministères provinciaux afin de garantir un environnement scolaire sain.