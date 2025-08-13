Congo-Kinshasa: A Lubero, l'administrateur lance un appel à l'aide humanitaire pour les déplacés

L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, a lancé un appel urgent en faveur d'une assistance humanitaire destinée aux milliers de déplacés installés à Njiapanda et Mangurujipa, deux localités du secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).

Parmi ces déplacés, de nombreux enfants souffrent de malnutrition due à une alimentation insuffisante. Le colonel insiste également sur la nécessité de fournir des kits scolaires à ces enfants, à quelques semaines de la rentrée scolaire prévue dans tout le pays.

« Les déplacés qui se trouvent dans le secteur de Bapere, à Mangurujipa, Njiapanda et dans les environs, depuis l'incursion des ADF, sont totalement démunis. La population de Mangurujipa et de Njiapanda n'a jamais bénéficié d'aucune assistance. C'est un véritable problème, un besoin urgent », a souligné le colonel Alain Kiwewa.

Cet officier militaire explique que ces déplacés, dépourvus de tout, ont également besoin d'une aide alimentaire, car la malnutrition touche particulièrement les enfants. Il a précisé que certains d'entre eux ne reçoivent aucune aide et nécessitent un soutien nutritionnel immédiat.

De plus, avec la rentrée scolaire qui approche, un appui en kits scolaires est indispensable. L'autorité politico-administrative a ajouté :

« Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'UNICEF afin qu'ils examinent comment aider ces enfants qui vont bientôt reprendre l'école, alors que leurs parents sont démunis ».

Nombre de ces déplacés ont fui, il y a trois mois, l'activisme des rebelles ADF dans cette partie du Nord-Kivu.