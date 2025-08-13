Congo-Kinshasa: Rutshuru - Le M23 instaure un couvre-feu à Bambo

Les rebelles du M23 ont instauré depuis quelques jours un couvre-feu de 18h00 à l'aube dans le groupement de Bambo, situé dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Ils exigent que la population quitte les villages stratégiques pour se regrouper le long de la route, invoquant la traque des combattants Wazalendo et des rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).

Selon Isaac Kibira, notable de la région et fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, actuellement en déplacement, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une opération de traque menée par le M23 contre les FDLR. Il affirme que des milliers d'habitants ont déjà été contraints de quitter leurs villages.

Privés d'accès à leurs champs, de nombreux déplacés se retrouvent sans ressources.

« A voir ce qui se passe au niveau de Rutshuru, dans la partie de Binza. Nous demandons au nouveau gouvernement Suminwa 2 de savoir que le territoire de Rutshuru est déjà détruit. Nous craignons qu'il y ait d'autres tueries, de chasse-à-l 'homme qui est en train de se faire un peu partout dans les champs, dans les brousses, comme dans d'autres contrée », a fait savoir Isaac Kibira.

Il demande par ailleurs que cette question soit prise en compte par les parties impliquées à la prochaine rencontre de Doha, au Qatar.