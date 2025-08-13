Congo-Kinshasa: Kinshasa - Des espaces publics transformés en lieux d'aisance faute de toilettes publiques

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'absence criante de toilettes publiques à Kinshasa, pousse de nombreux habitants à transformer des espaces ouverts en lieux d'aisance. Dans plusieurs communes, ces infrastructures sont tout simplement inexistantes. Et là où elles existent, leur nombre est dérisoire -- rarement plus de trois -- et leur état laisse à désirer, a constaté, mardi 12 aout, le reporter de Radio Okapi.

L'accès à ces toilettes coûte entre 500 et 1 000 francs congolais ( 0.3 USD), selon leur emplacement. Les rares installations disponibles se trouvent principalement dans les marchés ou sur certaines places publiques.

À Gombe, les reporters de Radio Okapi ont visité deux sites : la place des Évolués et Royale.

Si les conditions à Royale sont jugées relativement acceptables, celles de la place des Évolués sont alarmantes. Dès l'entrée, les visiteurs sont confrontés à des odeurs nauséabondes. Le manque d'entretien et l'absence de produits hygiéniques sont pointés du doigt par les responsables du site.

« Des femmes, sensibles aux infections, évitent ces toilettes », confie une usagère rencontrée sur place.

La situation est similaire dans d'autres marchés, notamment au quartier des Anciens combattants à Ngaliema ou à Kalembelembe, dans la commune de Lingwala.

Pour Joël Kyana, président des urbanistes congolais, le constat est sans appel :

« Les toilettes publiques participent à l'image même de la ville ».

Face à cette réalité, de nombreux Kinois réclament des infrastructures sanitaires plus nombreuses, accessibles et surtout, dignes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.