Congo-Kinshasa: Le trésor américain sanctionne des groupes armés actifs à Masisi

Le Trésor américain a sanctionné, mardi 12 août , la coalition des groupes armés Patriotes résistants Congolais et force de frappe (PARECO-FF), active dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).

Cette coalition, liée au réseau des combattants Wazalendo, contrôle depuis 2022 plusieurs sites miniers à Rubaya, où elle perçoit des taxes illégales auprès des mineurs tout en supervisant des opérations minières sous un système de prédation économique incluant la contrebande de minerais.

Les sanctions s'étendent également à la Coopérative des artisanaux miniers du Congo (CDMC) et à deux sociétés basées à Hong Kong, mentionne un communiqué du Trésor américain publié mardi dans la soirée.

La CDMC aurait vendu des minerais issus des zones sous contrôle de PARECO-FF à ces sociétés, alimentant ainsi un commerce international de minerais dits « de conflit », souvent transitant par le Rwanda vers la Chine.

Ces mesures américaines, annoncées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), comprennent le gel immédiat des avoirs de ces entités sur le sol américain et interdisent toute transaction avec elles à toute personne ou entreprise américaine. Cette décision vise à assécher les financements des groupes armés engrangés via le commerce illégal des ressources minières dans l'est de la RDC.

Le groupe PARECO-FF est aussi accusé de multiples abus contre les populations locales, notamment l'instauration d'une administration parallèle dans le secteur de Katoyi, avec perception de taxes illégales, vandalisme et pillage, contribuant à l'insécurité persistante dans cette région déjà fragilisée par la présence du groupe rebelle M23.