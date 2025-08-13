Congo-Kinshasa: Bukavu - Le pasteur Kelly Bahati assassiné, l'insécurité continue de faire des victimes

L'insécurité persistante à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, vient une fois de plus endeuiller la population. Le pasteur Kelly Bahati Kazibaziba a été abattu lundi 11 août par des hommes armés sur l'avenue Michombero, dans la commune de Kadutu.

Selon plusieurs sources locales, il s'agirait d'un meurtre prémédité. Des soupçons pèsent sur un lien avec les prises de position de son frère, Joseph Kazibaziba, homme d'affaires influent et président de la Chambre des mines du Sud-Kivu. Ce dernier est connu pour ses dénonciations des exactions attribuées à la rébellion du M23 dans la région.

La société civile s'insurge contre cette nouvelle tragédie :

« Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'insécurité devenue monnaie courante à Bukavu. Nous appelons à la protection des citoyens et de leurs biens, et exhortons la population à signaler tout mouvement suspect aux services de sécurité », a déclaré un acteur local, sous anonymat.