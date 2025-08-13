Congo-Kinshasa: Confit armé en Ituri - Au moins 127 morts et 14 blessés recensés entre juin et août 2025

La province de l'Ituri, dans l'Est de la RDC, théâtre des conflits armés d'une violence extrême, a enregistré au moins 127 morts et 14 autres blessées par balle entre le 27 juin et le 12 août 2025, selon les chiffres révélés par la société civile provinciale mardi 12 août.

Les violences ont débuté par le massacre des déplacés sur le site de Djangi, dans le territoire de Djugu, perpétré par la milice CODECO le 27 juin.

Après cette tragédie, d'autres groupes armés, notamment la milice Zaïre et les Forces démocratiques alliées (ADF), ont multiplié les exactions dans les territoires de Djugu et Irumu.

L'un des épisodes les plus marquants a été le massacre de Komanda à la fin juillet, où au moins 43 civils, dont beaucoup d'enfants, ont été assassinés de manière brutale lors d'une attaque dans une église catholique où se tenait une veillée de prière. Cette attaque attribuée aux ADF a ravivé la peur et l'insécurité dans la région malgré la présence des Forces armées congolaises (FARDC) et de la MONUSCO.

La société civile dénonce aussi des violations graves, telles que des viols commis par des hommes armés, des vols massifs de bétail (plus de 400 têtes) et des incendies de véhicules, qui aggravent la crise humanitaire.

Face à cette situation, la société civile provinciale appelle à une intervention renforcée des autorités congolaises et notamment du président de la République pour assurer la sécurité des populations, à la conduite d'enquêtes rigoureuses, à l'arrestation des responsables des crimes et à leur jugement lors d'audiences publiques. Elle exhorte les FARDC à mieux distinguer les civils des combattants lors des opérations militaires, à identifier les sources des armes utilisées par les milices, et à cesser toute forme de légitimation de certains groupes armés. La population est également invitée à collaborer avec les forces de sécurité en dénonçant les manipulateurs.

Le 12 août, le porte-parole des opérations militaires en Ituri a annoncé le déplacement du gouverneur militaire de la province à Kinshasa pour recevoir de nouvelles directives visant à améliorer la coordination des forces sur le terrain et renforcer la sécurité dans cette région en crise.