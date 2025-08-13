Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Lancement d'un projet de consolidation de la paix pour accompagner les zones de retour

Le Réseau des associations pour la promotion des droits de la femme à Goma a officiellement lancé un projet de consolidation de la paix et de cohésion sociale dans les zones affectées par les déplacements forcés au Nord-Kivu. Cette initiative, financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s'inscrit dans le cadre du plan de réponse à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), déployé en août dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Le projet cible principalement les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, où de nombreuses familles retournent après des années de déplacements. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés, de promouvoir des mécanismes pacifiques de résolution des conflits, et de faciliter la réinsertion socioéconomique des personnes retournées.

Il y a quelques semaines, après un lancement officiel à Sake dans le groupement de Kamuronza en territoire de Masisi, une séance d'information communautaire s'est également tenue à Buhumba, en territoire de Nyiragongo lundi 11 aout 2025.

Lors de cet évènement, la section Genre de la MONUSCO a accompagné 30 membres des cellules locales de paix, dont dix femmes, afin d'intégrer une approche sensible au genre dans la mise en oeuvre du projet.

Ce programme vise à insuffler une nouvelle dynamique de paix durable dans ces communautés fragilisées, en s'appuyant sur l'inclusion, la participation locale et le développement communautaire.