Congo-Kinshasa: Le quartier Tshiatshiatshia à Mbuji-Mayi plongé dans le noir après un incendie des câbles de l'ENERKA

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis lundi 11 août 2025, plus de 100 maisons du quartier Tshiatshiatshia, à Mbuji-Mayi, sont privées d'électricité. En cause : un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi, ayant ravagé plusieurs câbles électriques de la société Énergie du Kasaï (ENERKA). Ces câbles transportaient l'énergie depuis la cabine du poste MIBA vers le quartier concerné.

Selon des témoins, les flammes sont apparues vers 1h du matin, avec une détonation suivie d'un incendie spectaculaire. Ce n'est qu'à 2h que l'intervention a débuté. Les câbles, mal fixés sur les poteaux, se sont détachés sous l'effet du feu. Beyar Kabeya, un habitant, relie cet incident à un branchement anarchique, chaque maison disposant de sa propre ligne directe depuis la cabine mère.

Les conséquences sont déjà lourdes, notamment pour les commerçants. Jean Kelekele, gérant d'une galerie, s'inquiète :

« Nous sommes dans le noir. Tous ceux qui vendent les vivres frais ici risquent de tout perdre ».

De son côté, le directeur général d'ENERKA promet une restructuration du réseau de distribution. Il assure que les futurs branchements seront faits « selon les règles de l'art », avec une réduction du nombre de lignes pour éviter de nouveaux incidents.

Cet incendie a également perturbé la circulation dans cette zone urbaine.

