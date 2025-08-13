Afrique: CHAN 2024 - Les Léopards misent sur l'esprit collectif contre les Palancas Negras

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À la veille d'un choc décisif face à l'Angola, ce jeudi 14 août dans le cadre de la 3e journée du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), la RDC mise sur une approche collective pour s'imposer.

C'est ce qu'a révélé le sélectionneur-adjoint de l'équipe nationale, Daouda Lupembe lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 13 août à Nairobi, au Kenya.

« En tant que compétiteurs, nous avons travaillé à remobiliser les troupes. Ce n'était pas facile de revenir après le premier revers, mais nous sommes prêts. Nous pensons que s'il faut tabler sur les individualités, ça va être compliqué. Donc, nous travaillons sur le collectif », a-t-il déclaré.

Ce technicien congolais a également insisté sur la remobilisation du groupe après la défaite initiale.

Une détermination partagée par Oscar Kabwit, l'un des joueurs clés de la sélection congolaise :

« C'est un match de foot, nous voulons gagner pour bien nous positionner. Ils viendront pour jouer, nous aussi ».

Actuellement troisièmes du groupe avec 3 points, les Léopards A' peuvent, en cas de victoire, dépasser l'Angola (2e, 4 points) avant d'affronter le Maroc, lui aussi à 3 unités. Un succès serait un pas décisif vers la qualification.

