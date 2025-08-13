Congo-Kinshasa: Kinshasa paralysée par les embouteillages - L'expert en transport Ilunga Lukunga plaide pour le train urbain

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les quatre districts de la capitale congolaise (Tshangu, Funa, Mont-Amba et Lukunga) sont quotidiennement confrontés à des gros embouteillages qui paralysent la circulation et compliquent la vie des Kinois.

Cette saturation routière engendre des retards massifs, des frustrations et une baisse notable de productivité, notamment pour les élèves, étudiants et travailleurs.

Dans un entretien accordé à Radio Okapi, le Commandant Ilunga Lukunga Serge, pilote de lignes et expert en transport, tire la sonnette d'alarme :

« Kinshasa est une mégapole. Elle ne peut pas fonctionner sans un système de train urbain efficace ».

Selon lui, la densité démographique et l'étalement géographique de la ville rendent les infrastructures routières actuelles insuffisantes. Les bus et taxis, souvent surchargés, ne parviennent plus à répondre à la demande croissante de mobilité.

Le train urbain, une solution durable

Le Commandant Ilunga propose la mise en place d'un réseau ferroviaire urbain comme solution structurelle aux problèmes de circulation.

Ce système permettrait de :

  • Désengorger les principales artères de la ville
  • Réduire les temps de trajet
  • Améliorer la ponctualité des usagers
  • Stimuler l'économie locale par une meilleure fluidité des déplacements

Il souligne que plusieurs capitales africaines ont déjà entamé des projets similaires, et que Kinshasa ne peut rester en marge de cette dynamique.

Un appel aux autorités

L'expert appelle les autorités provinciales et nationales à prioriser les investissements dans les transports publics, en particulier le ferroviaire, et à impliquer les techniciens congolais dans la conception et la mise en oeuvre de solutions adaptées au contexte local.

