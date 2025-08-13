Afrique: Chan 2024 - Le Congo obligé de l'emporter face au Nigeria

La deuxième journée de la phase du groupe D qui s'est achevée le 12 août a placé les Diables rouges en troisième position avec deux points, mais rien d'alarmant puisque leurs chances de qualification restent intactes.

Le dernier match du 19 août à Dar es Salam contre le Nigeria, déjà hors course, est une finale que les Congolais livreront à distance avec le Soudan et le Sénégal qui s'affronteront en même temps. Le Soudan a pris les commandes du groupe grâce à sa brillante victoire 4-0 sur le Nigeria. C'est la deuxième défaite concédée par les Super Eagles dans cette compétition après celle de la première journée contre le Sénégal. Les Lions de la Teranga qui ont sauvé le point du nul contre le Congo 1-1 compte aussi quatre points mais sont devancés à la différence des buts marqués. Ce qui rend encore cette troisième journée plus excitante.

Pour le Nigeria, le match contre le Congo ne compte que pour le beurre. Les Nigérians, étant déjà éliminés, chercheront peut-être à sortir de cette compétition par la grande porte. Ce qui met d'ailleurs la pression sur les épaules des Congolais obligés de l'emporter sur la mauvaise défense du groupe (5 buts encaissés en deux matches) et la mauvaise attaque (aucun but inscrit) afin de soigner leur différence de buts pour passer le premier tour.

Il n'y a plus de calculs à ce stade que de jouer leurs chances à fond. Deux cas de figures se présentent pour atteindre les quarts de finale. Si le Congo l'emporte sur un score de 2-0 et que le Soudan et le Sénégal concèdent un nul, toutes les trois sélections auront cinq points. Et dans ces conditions, le Sénégal tenant du titre sera éliminé.

Si le Congo l'emporte peu importe le score et que dans l'autre confrontation il y a un vainqueur aussi, le Congo sera qualifié avec le vainqueur de la rencontre Sénégal-Soudan. Le plus mauvais score pour le Congo sera de faire match nul ou de perdre. Aux Diables rouges de sortir le grand jeu pour répondre aux attentes. A coeur vaillant rien d'impossible !