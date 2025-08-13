Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Les jeunes de Nkeni-Alima sollicitent la candidature du chef de l'Etat

Réunis au sein d'une association dénommée « Jeunesse Espace Nkéni-Alima », les jeunes ressortissants de ce nouveau département ont invité le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, lors d'une assemblée générale constitutive tenue à Brazzaville le 11 août.

« (...) considérant que le président de la République, son excellence Denis Sassou N'Guesso, accorde une attention particulière et un attachement inconditionnel à l'épanouissement des jeunes, nous, membres de la Jeunesse de l'espace Nkéni-Alima, réunis en assemblée générale constitutive ce jour, invitons son Excellence Denis Sassou N'Guesso, chef de l'Etat, à faire acte de candidature », relève la déclaration des jeunes.

Ils ont, par ailleurs, salué le président de la République pour la création de leur département, et se sont engagés à l'accompagner dans l'exécution de son projet de société : « Ensemble, poursuivons la marche ».

Au cours de leur assemblée constitutive, les jeunes de Nkéni-Alima ont mis en place le bureau exécutif de leur association. Présidé par Mbossa Ossebi, ce bureau est composé de seize membres. Stève Arold Oko a été élu secrétaire général de l'association.

L'assemblée générale a aussi élu la commission de contrôle et d'évaluation de leur organisation composée de six membres et adopté le programme de leur structure. Celui-ci est centré sur le développement des activités économiques en milieu jeune conformément aux objectifs de l'association.