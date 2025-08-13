Afrique Centrale: Sécurité fluviale - Brazzaville et Kinshasa s'engagent à réviser les règles de navigation

Le vice-Premier ministre et ministre des Transports de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue du Congo, Honoré Sayi, ont convenu le 8 août à Kinshasa de renforcer d'urgence la coopération en matière de sécurité fluviale et de lancer la révision des conventions bilatérales, après le récent chavirement d'une embarcation entre les deux villes.

Face à la gravité des incidents sur le fleuve Congo et aux vies humaines perdues lors du dernier accident, Kinshasa et Brazzaville ont engagé des discussions à haut niveau pour améliorer la sécurité de la navigation entre les deux capitales. Les entretiens entre Jean-Pierre Bemba Gombo et Honoré Sayi ont porté sur le récent chavirement d'un canot rapide reliant Brazzaville à Kinshasa, un accident qui a fait plusieurs victimes et gardé des familles dans l'attente d'informations précises.

Le ministre Honoré Sayi a exprimé sa solidarité avec les familles endeuillées et indiqué que « les services des assurances sont en train de travailler pour tenter de réparer ce qui est arrivé et de soulager la douleur des familles éprouvées ». Il a ajouté que sa visite visait non seulement à témoigner de la compassion de Brazzaville, mais aussi à coordonner les mesures à prendre pour éviter de tels drames à l'avenir.

Les deux ministres ont insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération transfrontalière et de réviser les conventions bilatérales actuelles, certaines datant de 20 à 25 ans. Ils ont convenu de mettre la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos) au coeur du processus. La Cicos devra intervenir pour « revisiter » les accords existants, proposer des normes communes et piloter la mise en place d'un cadre modernisé de navigation intérieure. Parmi les mesures évoquées figurent la définition des modèles d'embarcations les plus appropriés pour les traversées, les conditions de mise à l'eau et les normes de sécurité à appliquer.

Ils ont annoncé la mise en place d'une commission mixte qui devra définir le calendrier et le périmètre de la révision des conventions et proposer des mesures opérationnelles. En rappel, le 22 avril dernier, un canot rapide qui reliait Brazzaville à Kinshasa a chaviré. L'embarcation transportait seize personnes ; au moins cinq d'entre elles figuraient parmi les personnes portées disparues, selon les premières informations. Au nombre des victimes figurent quatre Congolais de Kinshasa et un ressortissant de Brazzaville.