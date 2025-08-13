Congo-Brazzaville: Brazzaville acoustique festival - Rendez-vous ce 14 août pour la première édition

La capitale s'apprête à vibrer au rythme des sonorités et des saveurs d'un autre genre grâce au lancement ce 14 août de la première édition du festival Brazzaville acoustique.

Alors que la capitale congolaise est dans l'effervescence des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo avec entre autres la tenue d'un événement sportif d'envergure et le défilé civil et militaire ; la culture, elle, ne reste pas en marge. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit la première édition de Brazzaville acoustique festival, une soirée mémorable alliant culture et tourisme qui entend mettre en lumière, chaque année à la même période, les artistes congolais et aussi faire redécouvrir les paysages congolais et biens d'autres richesses.

Au programme de cette édition inaugurale, un show musical inédit à savourer en version acoustique de diverses sonorités au bord du majestueux fleuve Congo. L'occasion notamment de laisser s'exprimer le talent de jeunes artistes dont la créativité, l'imagination artistique est détonante. Avec pour invité d'honneur l'artiste sénégalais Youssou Ndour, on comptera au programme Extra musica nouvel horizon, Jams Carlos, Kratos, Lyz-B, Archange Salvador, Marie-Do.

En ce qui concerne le tourisme, le public est convié à un voyage culinaire, à la découverte de danses envoûtantes, des traditions et rites congolais. Ce, dans un élan de brassage et d'enrichissement. « Nous tenons absolument à vous compter au nombre de ces mélomanes, qui voudront certainement suivre les différentes prestations scéniques de ces jeunes talents et des supers stars », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. En parallèle, il est prévu 120 minutes de direct pour permettre aux internautes de divers horizons de suivre la soirée de lancement de Brazzaville acoustique festival sur Gravity Congo, organisateur de l'événement, via Youtube, Facebook, TikTok et sur Brazza live via Facebook et Youtube. L'accès au festival est sur réservation.