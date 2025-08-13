Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage de la nation à Note Agathon

La nation reconnaissante a rendu, le 12 août, au Palais des congrès de Brazzaville, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, un dernier hommage à l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Note Agathon, décédé le 22 juillet à Nancy en France, à l'âge de 88 ans.

Cadre chevronné de l'administration congolaise, Note Agathon a reçu des hommages dignes de son rang. Le président de la République s'est incliné devant la mémoire de ce grand commis de l'Etat avant de réconforter la famille éplorée. Directeur du travail, de la main-d'oeuvre et de la prévoyance sociale en 1963, Note Agathon a assumé les fonctions de directeur général du travail en 1966. Directeur général de la Fonction publique, directeur général de l'Ecole nationale d'administration de Brazzaville en 1972 ; il a été directeur de la Planification et de la Formation au ministère de l'Enseignement technique, professionnel et supérieur, cumulativement avec les fonctions de directeur de l'Ecole nationale d'administration en 1975.

Directeur général de l'Office national du commerce de 1977 à 1984, il a dirigé l'Usine des tissus synthétiques en qualité de directeur général. Inspecteur général d'Etat en 1987, Note Agathon a été directeur général du Centre hospitalier et universitaire et président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville de 1982 à 1983.

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a, dans l'éloge funèbre, salué la mémoire de celui qui a servi la nation avec un sentiment vif et affectueux, un modèle de la vie au service de la République. « Il assuma chacune de ces responsabilités avec un sens élevé du devoir », a-t-il déclaré en substance.