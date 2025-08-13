Congo-Brazzaville: Musique urbaine - 'Zala na taille' de DJ Chris Wayne un single conquérant

Chanson communément appelée générique, "Zala na taille" est le douzième single du DJ Chris Wayne. Tonitruante, cette chanson disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement, à peine mis sur le marché, a déjà conquis le public. Il précède l'album « Laweka » dont la sortie est prévue dans les prochains mois.

DJ d'État comme il aime se faire appeler, Chris Wayne de son identité Chris Junior Fidèle Mouzabakani, est un artiste polyvalent originaire de la République du Congo, qui se distingue en tant que chanteur, compositeur et DJ. Il vient de mettre sur le marché le single "Zala na taille" qui veut dire en français "Avoir la taille". A travers cette chanson, DJ Chris Wayne fait ressortir l'étude qu'il a menée sur la préférence des femmes vis-à-vis des hommes.

Les femmes pour la plupart, révèle t-il selon son étude, ont une préférence pour des hommes grands. « Au Congo, par exemple, mes études ont montré que les femmes ont tendance à préférer les hommes plus grands. Pour elles, la taille idéale est 1,90m », dit-il. En réalité, la taille n'est qu'un facteur parmi d'autres, simplement un élément qui peut être perçu comme attrayant, indique le DJ. Mais, outre la taille, poursuit-il, d'autres femmes parmi elles ajoutent bien d'autres aspects, tels que le caractère, l'intelligence, l'humour ou encore l'attitude qu'il faut prendre en ligne de compte.

"Zala na taille", est une chanson prometteuse. Au regard de son succès, DJ Chris Wayne, lui promet une bonne campagne. « Je ferai de mon mieux pour promouvoir mon single à travers les spectacles ». Depuis 2010 avec sa première chanson intitulée "Centenaire" jusqu'à 2025 avec "Zala na taille", DJ Chris Wayne a utilisé plusieurs styles musicaux pour ses enregistrements, notamment le ndombolo, la rumba, le coupé-décalé, l'afro-beat, le soukous, le world..., jusqu'à transformé un film en chanson. Il s'agit de la chanson "Pananawé" ; un maxi single de quatre titres que sont, "C'est le boa", "Pananawé" (titre phare), "La Weka la weka" et un bonus "Fongola lopango", lancé en mars 2019.

La chanson "Zala na taille" est le douzième single de DJ Chris Wayne après le maxi single « Elengui », chanté et animé avec l'ancien prestataire de l'orchestre Extra musica zangul, Arafat 23 500 volts d'animation, en septembre 2021. Il contenait deux titres, dont une rumba portant le titre éponyme "Elengui" et un générique sous le titre "Le goût de ça". Tous les singles et maxi singles accompagnés des clips vidéos et mis sur le marché par DJ Chris Wayne sont des autoproductions. Jusque-là, il à la recherche d'un distributeur pour les mettre en support disk compact (CD), mais hélas! « Je profite de l'occasion pour remercier le PDG Hervé Ngoma de Géneviève club, Janel Koubemba, Vianney Cartel, Mozart Santé, Bondji, Soraya intime, Dorcas Tsoumou, Bac's record, Yokohama et Eddy Ross BTZ pour leur soutien multiforme sans lequel ces singles et maxi singles ne seraient pas rendus disponibles », exprime-t-il sa reconnaissance.

Chris Junior Fidèle Mouzabakani, s'inspire des grands noms de la musique

La créativité musicale de DJ Chris Wayne s'étend à de nombreuses chansons qui résonnent au niveau national. Fièrement Congolais, il est aussi le créateur de la danse "Chicha". En tant que DJ, il marie sa passion pour la musique avec des talents de mixage exceptionnels. Son titre "Mopacho" a conquis un public international, faisant vibrer les Congolais du nord au sud. DJ Chris Wayne, est un artiste né. En effet, dès son jeune âge, à 5 ans précisément, le jeune Mouzabakani écoutait déjà les belles oeuvres artistiques de Franco, Tabu Ley Rochereau, Bob Marley, Michael Jackson, Koffi Olomidé, Junior Val, Fally Ipupa, Bill Clinton, ... Ce sont ces écoutes qui lui ont donné le goût de faire de la musique.

Inspiré par Flavour, DJ Chris Wayne débute sa carrière musicale en 2010 avec l'enregistrement de sa première chanson intitulée "Centenaire", suivi de "Tu vas te blesser". Puis deux ans plus tard, soit en 2012, il lance "La chicha", une chanson qui l'a hissé sur la scène musicale jusqu'à faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui.

C'est au regard de ce succès que Chris-Wayne a été amené à créer en 2016 son propre groupe dénommé « African music stars » ou « Les stars de la musique africaine ». Il a beaucoup travaillé également avec « Bana C4 » dans les années 2014, malheureusement il n'a pas pu enregistrer une chanson comme lors du passage de ce groupe à Brazzaville. Outre ses productions artistiques, DJ Chris Wayne dit DJ d'Etat évolue dans un night-club de la place. Il exploite ses heures libres pour la composition de ses chansons.