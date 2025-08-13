Maroc: Tournoi de football Ouenzé lisanga - FC Maroc sacré champion de la 15e édition

La 15e édition du tournoi a livré son verdict, le 12 août, sur le terrain du lycée technique 5 février. La finale qui a opposé AS Elongwa Posso à la formation du FC Maroc s'est soldée en faveur de la deuxième équipe, 4-5 aux tirs au but après un match nul 2-2.

Selon les organisateurs, la prochaine édition sera plus époustouflante. Le public a eu droit aux magnifiques spectacles dans le cadre de la finale de « Ouenzé lisanga» 2025. La détermination et pression du public ont obligé les athlètes à faire de leur mieux sur le terrain. Malgré l'engagement des joueurs sur le terrain, le score final n'a pas suffi pour départager les deux équipes, les obligeant de passer à la phase fatidique des tirs au but.

Le premier but du match a été inscrit par Elongwa Posso, s'en est suivie l'égalisation du FC Maroc. Quelques minutes après, la formation de Maroc a doublé la mise. Le deuxieme but d'Elongwa Posso a nourri le suspense jusqu'à la dernière minute.

Le public, qui a pris d'assaut le terrain afin d'asister à la finale, a avoué suivre un match digne d'une confrontation du football de la rue avec des incomprehensions et les injonctions du public. « J'ai plusieurs souvenirs qui me reviennent lorsque je regarde ces jeunes en train de jouer, parce que je suis passé par le football de la rue. Merci aux organisateurs de mettre en lumière les jeunes talents. Les enfants ont envie de jouer, les autorités devraient mettre tous les moyens en jeu afin de répondre aux besoins de ces jeunes Congolais. Il est important que ces rencontres se multiplient dans plusieurs localités afin de découvrir les talents qui sont étouffés par manque de tournoi. J'ai des frissons lorsque je vois ces jeunes manipuler le ballon sur les sables », a déclaré un ancien Diable rouge, Chaleur Mouyabi.

Lancée le 20 juillet par son initiateur, le député élu de la prrmiere circonscription de Ouenzé, Juste Désiré Mondelé, cette competition a pu mobiliser des centaines des supporters lors de chaque match et a facilité la detection des talents. Elle a mis aux prises les équipes du cinquième arrondissement de Brazzaville et vise, selon les organisateurs, à valoriser les jeunes talents et à renforcer l'unité entre les citoyens tout en offrant un divertissement aux jeunes en cette période de vacances.

Durant trois semaines, seize équipes se sont affrontées dans trois sites afin de dénicher les talents. « C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime puisque nous avons découvert les talents. Nous devrons mieux les encadrer. Aujourd'hui, tout le monde a gagné puisque l'enjeu de ce tournoi était aussi de dénicher les nouveaux talents puisqu'il y a beaucoup des dirigeants de certaines équipes qui ont assisté à cette compétition et ont apprécié le savoir-faire de certains jeunes », a déclaré Juste Désiré Mondelé.

En termes de récompense, l'équipe de Leninguissa a recu le trophée de fair-play tandis que le jeune Prince Obongo a glané le titre de meilleur joueur de la compétition. Le trophée de troisième place est revenu à la formation de Mounganga. Outre les médailles et trophées, ces équipes ont reçu des chèques.