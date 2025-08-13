Congo-Brazzaville: 10KM Brazza - La première édition aura lieu ce 17 août

Le 17 août, la capitale congolaise accueillera la première édition du « 10KM Brazza ». Une course pédestre de dix kilomètres, ouverte à tous, qui alliera sport, convivialité et découverte des monuments emblématiques de la ville.

Cet événement aura pour but de célébrer la diversité, favoriser le réseautage et inciter au dépassement de soi. Au-delà du défi physique, le 10KM Brazza veut inspirer les habitants à adopter un mode de vie plus actif et à s'approprier les espaces urbains autrement. L'événement se veut inclusif, réunissant des sportifs confirmés, des coureurs amateurs, des marcheurs, et des participants de tout âge. C'est aussi une vitrine pour la ville, mettant en valeur son patrimoine architectural et paysager.

En effet, le départ sera donné à 8h00, devant la Mairie centrale, face à la statue de l'abbé Fulbert Youlou. Les coureurs emprunteront un tracé soigneusement pensé pour mettre en valeur les richesses architecturales et culturelles de Brazzaville, notamment la Corniche, l'Institut français du Congo, le Palais des congrès, l'Enam, jusqu'à la célèbre Tour Nabemba.

Plusieurs animations seront proposées tout au long du parcours offrant ainsi aux participants une atmosphère festive et motivante. Athlètes professionnels, passionnés de course ou simples marcheurs, chacun pourra trouver sa place dans ce rendez-vous qui se veut accessible à toutes les générations.

Pour les organisateurs, il s'agit d'un véritable rendez-vous avec soi-même, une occasion de marquer en actes ses engagements personnels pour l'année en cours. « Il est temps d'être solution. Cette marche, c'est l'occasion de se mettre en mouvement, de s'engager et de montrer que la jeunesse congolaise et africaine a un rôle moteur dans la transformation de notre société », a déclaré Derrick Kadza , CEO de la Maison Colibri

Pour rappel, le « 10KM Brazza » est porté par la Maison Colibri, un think tank citoyen qui agit comme une fabrique d'idées et d'engagements pour la jeunesse. Elle oeuvre pour la transformation sociale et l'épanouissement de la jeunesse africaine. Inspirée par la légende du colibri, cette structure milite pour que chaque individu, à son échelle, apporte sa part au changement. Ses six valeurs sont l'humilité, audace, empathie, créativité, engagement et impact du potentiel de la jeunesse africaine. Aussi, l'organisation entend inscrire cet événement dans la durée comme un rendez-vous sportif et citoyen majeur de Brazzaville.