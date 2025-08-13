Afrique Centrale: Cémac - La BEAC octroie 120 milliards FCFA à la BDEAC

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) ont renforcé, le 11 août à Yaoundé, leur partenariat stratégique par la signature d'un avenant majeur. L'accord, paraphé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, et le président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou, prévoit un apport supplémentaire de 120 milliards de FCFA destiné à consolider la capacité financière et opérationnelle de la BDEAC.

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) ont renforcé, le 11 août à Yaoundé, leur partenariat stratégique par la signature d'un avenant majeur. L'accord paraphé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, et le président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou, prévoit un apport supplémentaire de 120 milliards de FCFA destiné à consolider la capacité financière et opérationnelle de la BDEAC. Détaillée dans l'avenant, la contrepartie financière sera débloquée en deux tranches : 40 milliards de FCFA en 2025 et 80 milliards de FCFA en 2026. Ces ressources s'inscrivent dans le cadre d'une facilité de compte courant entre les deux institutions, et portent à 240 milliards de FCFA le total des financements accordés par la BEAC via cet instrument.

L'objectif affiché est de renforcer la santé financière de la BDEAC afin d'accroître sa capacité à financer des projets d'investissement, tant publics que privés, dans l'espace de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). Cette signature intervient alors que la BDEAC bénéficie déjà d'autres formes d'appui de la part de la BEAC.

Outre la facilité de compte courant, la banque de développement dispose d'une ligne de refinancement dédiée aux investissements productifs, d'un montant de 150 milliards de FCFA. Par ailleurs, la BEAC, en qualité d'actionnaire majoritaire, a porté sa participation au capital de la BDEAC à 501,45 milliards de FCFA (un signe de son engagement durable en faveur du développement économique de la sous-région). En effet, cet afflux de liquidités vise à permettre à la BDEAC de soutenir un plus grand volume de projets structurants dans les États membres de la Cémac (le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon) dans des secteurs prioritaires comme les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture et les activités génératrices d'emplois.

En renforçant sa marge de manoeuvre financière, la BDEAC devrait pouvoir proposer des lignes de financement plus substantielles et de meilleures conditions aux porteurs de projets, tout en jouant un rôle catalyseur pour attirer des cofinanceurs publics et privés. Sur le plan institutionnel, l'avenant confirme la volonté des deux institutions de coordonner leurs actions : la BEAC, en tant que banque centrale régionale et principale actionnaire, apporte un soutien direct à la banque de développement pour accroître l'impact des politiques publiques de financement du développement.