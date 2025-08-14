Togo: Christian Agbobli, un Togolais à la vice-présidence de l'UQAM

Le Togolais Christian Agbobli prendra officiellement ses fonctions le 1er octobre 2025 comme vice-président de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), succédant à Louise Poissant, en poste depuis 2015 à la direction scientifique du secteur société et culture du Fonds de Recherche du Québec (FRQ).

Cette nomination vient couronner un parcours académique et professionnel remarquable dans le domaine de la recherche en sciences sociales et humaines, arts et lettres.

« Christian possède une excellente connaissance du milieu de la recherche en sciences sociales et humaines, arts et lettres. Il connaît aussi très bien le Fonds de Recherche du Québec. Son dynamisme et ses idées profiteront certainement au FRQ », a déclaré Rémi Quirion, responsable de la recherche scientifique du Québec.

Titulaire d'une licence en littérature et civilisations étrangères de l'Université de Poitiers, Christian Agbobli a poursuivi ses études au Québec, où il a obtenu une maîtrise puis un doctorat en communication.

Devenu professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, il s'est distingué par ses travaux et son engagement, notamment à la tête du Groupe d'Études et de Recherche axées sur la Communication Internationale et Interculturelle.

Reconnu sur la scène internationale, il est régulièrement invité par des universités prestigieuses en Europe, en Amérique et en Afrique.

Sa nomination à la vice-présidence de l'UQAM illustre la reconnaissance mondiale de l'expertise togolaise en matière de gouvernance universitaire.