Nouvelle tournée qatarie en Afrique ! Cette fois-ci, ce n'est pas l'Emir lui-même qui a fait le déplacement, comme ce fut le cas en 2017, où le monarque avait fait le tour de six pays d'Afrique de l'Ouest.

Mais le visiteur n'est pas moins important. Il s'agit, en effet, d'un des principaux cadres de la monarchie qatarienne, un cousin de l'Emir, à la tête d'un grand conglomérat de la pétromonarchie du Golfe. Cheikh Al Mansour Bin Jabor Bin Jassim Al Thani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, accompagné d'une forte délégation, a entamé, le 13 août 2025, une grande tournée africaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Cette tournée prévue pour durer jusqu'au 29 août, devrait conduire la délégation qatarienne dans 10 pays d'Afrique centrale et australe. Il s'agit, en plus de la RDC, de la Centrafrique, de la Tanzanie, du Burundi, de la Zambie, du Botswana, du Mozambique, du Zimbabwe, de l'Angola et du Gabon. Il n'y a plus de doute. Le Qatar affiche clairement son ambition de se positionner comme l'un des acteurs incontournables en Afrique.

Et il frappe avec insistance aux portes du continent. Le signal avait déjà été donné à travers le sommet «Qatar-Afrique», qui avait rassemblé, en novembre 2022, des dirigeants africains et des investisseurs qataris, avec l'objectif de renforcer les liens bilatéraux et d'encourager les investissements croissants dans des domaines stratégiques.

Doha a prévu de casquer plusieurs milliards de dollars d'investissements dans la dizaine de pays concernés

Depuis lors, la monarchie du Golfe a déployé une offensive diplomatique sur le continent dont les immenses richesses naturelles, on ne le dira jamais assez, sont largement convoitées par les grandes puissances mondiales.

La nouvelle tournée diplomatique, tout comme celle du ministre des Affaires étrangères qui s'était rendu, début 2024, dans cinq pays du continent (RDC, Rwanda, Mali, Niger et Sénégal) en l'espace d'un mois, répond à cet objectif d'agrandir l'influence qatarie sur le sol africain. C'est donc dire que ce sont les intérêts qui guident les pas des dirigeants de ce pays du Golfe aux réserves de pétrole et de gaz intarissables. L'intérêt très prononcé du Qatar pour l'Afrique, est tout bénef pour le continent.

D'autant plus que, contrairement à certains de ses partenaires traditionnels, l'Etat qatari ne vient pas les mains vides pour lui donner des leçons de démocratie et de bonne gouvernance. Mais il arrive les mains bien pleines pour lui offrir des opportunités d'affaires à même de booster son économie. La preuve, au cours de la tournée entamée, le 13 août dernier, Doha a prévu de casquer plusieurs milliards de dollars d'investissements dans la dizaine de pays concernés, avec la promesse de partenariats gagnant-gagnant.

Le pays de Félix Tshisekedi qui a été le point de départ de cette tournée très business, devrait recevoir, à lui seul, plus de 20 milliards de dollars d'investissements. Quant aux autres pays, ils peuvent s'attendre de 5 à 10 milliards chacun. Plutôt que de vains mots, c'est du concret. C'est dire si l'occasion est à saisir pour ces pays. Parce que les retombées ne pourront être bénéfiques pour les peuples respectifs, que s'il y a une petite dose de bonne gestion.

Malheureusement, c'est cela qui a le plus souvent manqué dans bien des pays du continent: la répartition équitable des ressources. Si fait que les immenses richesses, jusqu'à présent, peinent à profiter véritablement au peuple. Elles sont concentrées entre les mains de quelques individus haut placés qui se soucient du reste de la population comme d'une guigne. Et c'est cela qu'il faudrait travailler à changer.