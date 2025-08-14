Sénégal: Grand Magal 2025 de Touba - Relever le défi de l'organisation

Evénement spirituel majeur de la communauté mouride au Sénégal, le Grand Magal de Touba est célébré, cette année, à partir du 13 août 2025. Un rendez-vous annuel qui mobilise, bon an mal an, des millions de pèlerins venus du Sénégal et d'ailleurs.

Et qui donne souvent des insomnies aux organisateurs tant, entre inondations, accidents de la route, difficultés d'hébergement, le défi de l'organisation reste entier et permanent. Et cette année encore, la route a fait des victimes à la veille de l'événement, laissant plus d'une dizaine de macchabées sur le carreau, selon un bilan provisoire des sapeurs-pompiers. Et ce, dans un contexte où la météo a aussi fait des siennes, avec ces trombes d'eau que le ciel a déversées sur la ville sainte, créant des inondations.

Touba a besoin d'améliorer ses infrastructures d'accueil pour être à la hauteur du défi

Autant dire que ce Grand Magal 2025 se tient entre effervescence et psychose des inondations. Mais cela n'a pas entamé la foi des fidèles sénégalais qui ne veulent, pour rien au monde, rater ce grand rendez-vous spirituel et religieux. Mais au-delà des intempéries qui en rajoutent parfois au calvaire des pèlerins, la récurrence des accidents tragiques se veut une vive interpellation aux autorités de Dakar, à déployer davantage de moyens, pour la sécurisation du Magal.

Il y va de l'intérêt des populations, de l'image du pays ainsi que de la réputation de ce pèlerinage musulman qui se veut le plus grand en Afrique, et qui a un impact certain sur l'économie du pays. Notamment dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des transports qui apparaissent comme les plus grands bénéficiaires des retombées de ce hadj qui contribue à asseoir la notoriété du pays de la Teranga, et qui garde toute son attractivité malgré le temps et les embûches.

C'est dire l'importance de cet événement religieux au Sénégal où la confrérie des mourides est aussi réputée pour sa forte influence sur le monde politique. Et ce n'est pas pour rien que son chef spirituel est régulièrement consulté par des hommes politiques de tous bords, quand certains ne cherchent pas à se faire adouber à l'occasion des grandes consultations électorales.

Pour en revenir au sens profond du Grand Magal qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, le Cheick Hamadou Bamba, c'est un acte de foi et de reconnaissance à Dieu pour les grâces reçues. Une cérémonie festive qui se veut aussi un acte de dévotion où les vertus du partage et de la solidarité sont magnifiées.

Aujourd'hui, le Grand Magal est devenu un événement spirituel d'envergure internationale qui mobilise d'autant plus tout le Sénégal qu'au-delà de la ferveur religieuse, il présente des enjeux économiques énormes. Avec un afflux massif de visiteurs, une explosion de la consommation locale et des flux monétaires importants. C'est dire si la ville a besoin d'améliorer ses infrastructures d'accueil pour être à la hauteur du défi. Aussi bien au niveau de l'hébergement que sur le plan de l'assainissement et des structures de santé.

Les pluies diluviennes ont rendu le déplacement dans la ville sainte, assez difficile

Car, avec les inondations récurrentes et leur corollaire d'eaux stagnantes par-endroits et de drainage d'ordures, les risques de maladies restent particulièrement élevés. Et cette année encore, les pluies diluviennes ont rendu le déplacement dans la ville sainte, assez difficile, avec des voitures et des charrettes qui avaient du mal à circuler au milieu de piétons qui pataugeaient parfois dans la boue pour rejoindre les lieux de prière.

C'est dire si malgré les grands moyens déjà déployés, il y a encore des efforts à faire sur le plan organisationnel, pour faciliter le séjour des pèlerins. C'est dire aussi la nécessité de repenser le Magal de sorte à ce qu'il puisse participer beaucoup plus efficacement au développement de la ville de Touba. Car, au-delà du côté spirituel et religieux de l'événement, et à la lumière des difficultés persistantes, tout porte à croire que la ville peine à supporter la pression de ce grand rassemblement annuel.

Conséquence : tout ou presque est à refaire chaque année, en termes de déploiement de services de santé, de renforcement de la sécurité et des infrastructures d'accueil, tout en croisant les doigts pour que la nature ne fasse pas des caprices et que la météo soit clémente. Touba mérite de pouvoir supporter le poids de son Magal. Et les autorités religieuses et politiques du Sénégal, gagneraient à y songer et à travailler résolument dans ce sens.