Afrique Australe: Forum SADC-États-Unis - Des dossiers sensibles abordés

En marge du 45e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un forum de dialogue stratégique s'est tenu, mercredi, au Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato, réunissant les États membres et les États-Unis.

Pendant trois heures de discussions à huis clos, diplomatie et enjeux économiques se sont mêlés autour de dossiers jugés sensibles, susceptibles d'influencer l'avenir des relations bilatérales et régionales.

Officiellement, l'objectif était de réaffirmer le partenariat SADC-États-Unis. Mais, selon des sources proches des échanges, plusieurs sujets délicats ont été abordés, au premier rang desquels l'avenir de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa). Ce programme, qui permet aux pays africains éligibles d'exporter vers le marché américain en franchise de droits ou à tarifs réduits, arrive à échéance en septembre. Son renouvellement, ou d'éventuels ajustements, reste incertain, alors que ces dispositions sont jugées cruciales pour des secteurs comme le textile, l'agro-industrie ou l'artisanat.

Restrictions de visas

Autre point discuté : le "travel ban", mesure américaine d'interdiction de séjour visant des ressortissants de pays considérés comme non coopératifs sur le plan sécuritaire ou diplomatique. Dans la zone SADC, l'Angola et le Zimbabwe ont déjà été concernés par ces restrictions. Plusieurs délégations auraient plaidé pour un dialogue plus transparent et une approche différenciée, afin de limiter l'impact de ces mesures sur les échanges humains, économiques et culturels.

La délégation américaine était conduite par Claire Pierangelo, ambassadrice des États-Unis à Madagascar, et Melanie Higgins, secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines, accompagnées de Howard Van Vraken, représentant spécial auprès de la SADC. Si le huis clos n'a pas livré tous ses détails, les orientations discutées pourraient peser sur l'évolution des relations commerciales et diplomatiques entre les deux parties dans les prochaines années.