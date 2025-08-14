Cameroun: Absence massive des évêques à l'audience présidentielle camerounaise du 13 août 2025

L'audience présidentielle du 13 août 2025 au palais de l'Unité à Yaoundé a révélé une fracture politique inédite. Seuls sept évêques catholiques sur les vingt membres de la Commission épiscopale nationale ont répondu à la convocation du Secrétaire Général de la Présidence (SGPR), Ferdinand Ngoh Ngoh . Cette absence massive, doublée d'un report d'audience initialement prévue la veille, intervient à deux mois de la présidentielle d'octobre 2025, où Paul Biya brigue un huitième mandat .

Le SGPR, agissant au nom de Biya, a transformé le palais d'Étoudi en quartier général électoral du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), sans susciter de réactions officielles . Ce repli stratégique des prélats catholiques institution morale influente dans un pays à 40% catholique est perçu comme un désaveu silencieux des méthodes du pouvoir. Il fait écho aux critiques épiscopales récentes sur l'opacité électorale et les crises sociales .

Le report de l'audience (initialement convoquée le mardi 12 août) et la faible participation épiscopale renforcent les doutes sur la légitimité du processus. Dans un pays en proie à des crises sécuritaires anglophones et à une fracture tribale croissante , ce rendez-vous manqué symbolise l'érosion du dialogue entre le pouvoir et les institutions morales.