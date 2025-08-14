Congo-Kinshasa: 10 ans de prison requis contre Constant Mutamba, dernier round judiciaire le 13 août

14 Août 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

Clôture des débats mercredi 13 août 2025 dans le procès ouvert depuis un mois contre l'ex-ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars. Le procureur a requis 10 ans de travaux forcés à son encontre quand la défense estime que rien ne saurait justifier la condamnation de Constant Mutamba par ailleurs connu pour ses réformes judiciaires et critiques l'ayant exposé depuis plusieurs mois à l'ire des magistrats.

Aux 10 ans de travaux forcés, le procureur a ajouté une autre décennie de privation d'accès à toute fonction officielle après avoir purgé la peine. Cette étape a laissé transparaître la rage du procureur contre Constant Mutamba traité publiquement de « délinquant ». Il s'était permis, a rappelé le magistrat, de « désacraliser le palais de justice en y tenant des meetings publics ». Pour lui, le virement de près de 20 millions dollars (environ 17 millions d'euros) avait été opéré pour un marché public irrégulier, octroyé à une « entreprise de façade ».

Pour la défense, aucun dollar n'a été détourné dans le cadre d'un marché controversé de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est de la RDC. Selon elle, le fait pour l'ex-ministre d'avoir copié l'ordre de paiement à l'Inspection générale des Finances et d'autres organes de contrôle pour suivre le mouvement des fonds virés dans le compte de l'entreprise de construction est la preuve de bonne foi de Constant Mutamba.

Il a pour sa part estimé que la procédure judiciaire n'avait qu'un seul but : l'écarter du gouvernement. L'arrêt de la haute cour sera rendu dans deux semaines, soit le 27 août.

