Congo-Kinshasa: Ituri - Blocage de plus de 200 véhicules de marchandises à Mambasa à cause de l'insécurité

Plus de 200 véhicules transportant du carburant et diverses marchandises sont actuellement bloqués à Mahagi-centre en Ituri, à environ 185 kilomètres au nord de Bunia, en raison de la forte insécurité sur la route nationale numéro 27.

Les transporteurs refusent d'emprunter cet axe, jugé trop dangereux à cause des attaques répétées par des groupes armés qui tendent des embuscades, dépouillent les passagers et procèdent parfois à des enlèvements.

Cette situation impacte gravement l'approvisionnement de Bunia, la capitale provinciale, avec une flambée des prix du carburant et des produits de première nécessité. Le litre d'essence est passé de 3 300 à 4 000 francs congolais, contre 2 500 il y a quelques jours. Le prix d'autres produits a également augmenté, rapportent des sources locales.

Le tronçon Bunia-Mahagi est l'artère principale pour l'approvisionnement de la province d'Ituri, mais il est devenu un parcours périlleux pour les transporteurs, notamment dans le territoire de Djugu, où les embuscades et rackets sont fréquents. Le cas le plus récent remonte au 12 août près du village de Matete, où une embuscade a fait un mort parmi les chauffeurs et plusieurs personnes dépouillées de leurs biens. Certains voyageurs partis de Butembo vers Bunia sont encore portés disparus à la suite d'une embuscade attribuée aux rebelles ADF sur l'axe Eringeti-Kainama dans le territoire de Beni.

Par ailleurs, les transporteurs doivent souvent payer des sommes importantes sous la menace à des miliciens installant des barrières illégales le long de la route, ce qui ajoute au coût du transport et au risque encouru. Face à ces dangers, de nombreux commerçants ont préféré immobiliser leurs camions à Mahagi-centre en attendant une intervention des autorités pour rétablir la sécurité sur cet axe vital. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour avoir la réaction des autorités militaires n'ont pas abouti.