Cameroun: Issa Tchiroma sur l'exclusion de sa SG Jeanne Nsoga - 'C'est une décision douloureuse mais nécessaire'

document

Le landerneau politique camerounais reste marqué ces jours par l'exclusion par le moins brutale, de la secrétaire générale du Front National pour le Salut du Cameroun ( FSNC ), par ISSA TCHIROMA BAKARY, président dudit parti, et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Dans un communiqué datant du 11 août 2025, mais seulement parvenu à notre rédaction deux jours plus tard, ISSA TCHIROMA BAKARY revient sur l'exclusion de la secrétaire générale de son parti, non sans mentionner que Jeanne NSOGA SONÈ n'est plus son mandataire.

L'ancien ministre laisse entendre que son amour pour le Cameroun est plus fort que ses amitiés personnelles. Il reconnaît par ailleurs que son histoire avec sa plus proche collaboratrice " a été longue et belle". Mais l'ancien ministre de la Communication se donne la conscience absolument tranquille lorsqu'il qualifie les prises de position publiques de son ancienne secrétaire générale de " à caractère tribal et régionaliste".

Suivez plutôt l'intégralité de la sortie du candidat ISSA TCHIROMA BAKARY à ce propos.

"Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes,

Notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'heure est grave et impose à chacun de nous un devoir : celui de placer l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus des amitiés, des histoires personnelles et des considérations partisanes.

Ces derniers jours, la Secrétaire Générale de notre parti, Madame Jeanne Nsoga Sone, a multiplié les prises de position publiques à caractère tribal et régionaliste, en contradiction profonde avec la ligne que nous avons tracée pour notre mouvement. Des propos et des orientations qui, s'ils venaient à perdurer, mettraient en péril le projet de réconciliation qui est celui de rassembler tous les Camerounais autour d'un objectif commun, sans distinction d'origine, de région, de religion ou d'appartenance politique.

Je suis un fils du Cameroun. Ma propre famille est le reflet de cette mosaïque nationale : j'ai des petits-enfants issus de l'Ouest, d'autres du Centre. Ce que je défends, c'est un Cameroun uni, fort, et tourné vers l'avenir.

Mon histoire avec Jeanne Nsoga Sone a été longue et belle. Nous avons partagé des combats, des victoires et des épreuves. Mais mon amour pour le Cameroun ne me permet pas de laisser de tels propos ou orientations s'installer au sein de notre direction.

En conséquence, avec effet immédiat, je décide :

De suspendre Madame Jeanne Nsoga Sone de son rôle de mandataire.

De la radier de ses fonctions de Secrétaire Générale de notre parti.

C'est une décision douloureuse, mais nécessaire.

Car le changement que nous voulons pour le Cameroun ne se fera qu'avec tous les fils et filles de notre nation, unis dans un front commun. Et je ne laisserai personne, quelle que soit son histoire avec moi, se mettre en travers de ce chemin.

Ceci est également un message clair à l'endroit du régime en place :

Vous ne pourrez pas diviser notre mouvement avec des intrigues.

Nous nous unirons, et nous gagnerons.

Je veillerai personnellement à ce que cette unité soit préservée jusqu'à la victoire.

Pour le Cameroun, pour l'unité, pour la transition."

Issa Tchiroma Bakary

Candidat à l'élection présidentielle 2025