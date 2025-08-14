Congo-Kinshasa: Signature prochaine d'un accord bilatéral pour stimuler les investissements et la coopération économique avec le Brésil

La République démocratique du Congo et le Brésil s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur partenariat économique. Un accord commercial bilatéral actualisé sera signé en novembre prochain, en marge de la COP 30 prévue à Belém, au Brésil.

Ce texte inclura des dispositions sur la facilitation des investissements et vise à renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

L'ancien accord commercial date de 1973.

L'annonce a été faite ce mercredi 13 août par le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, à l'issue d'une réunion stratégique à Brasilia avec le vice-président brésilien et ministre du Commerce extérieur, du développement, de l'industrie et des services, Gerardo Alckmin.

Avant cette signature, une mission économique brésilienne est attendue à Kinshasa, prélude au Forum économique RDC-Brésil, qui précédera une visite officielle congolaise au Brésil.

Ce rapprochement s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la diplomatie commerciale congolaise, portée par Julien Paluku. Celui-ci a également assisté à la signature d'un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre les deux pays.