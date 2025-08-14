Congo-Kinshasa: Signature prochaine d'un accord bilatéral pour stimuler les investissements et la coopération économique avec le Brésil

14 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo et le Brésil s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur partenariat économique. Un accord commercial bilatéral actualisé sera signé en novembre prochain, en marge de la COP 30 prévue à Belém, au Brésil.

Ce texte inclura des dispositions sur la facilitation des investissements et vise à renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

L'ancien accord commercial date de 1973.

L'annonce a été faite ce mercredi 13 août par le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, à l'issue d'une réunion stratégique à Brasilia avec le vice-président brésilien et ministre du Commerce extérieur, du développement, de l'industrie et des services, Gerardo Alckmin.

Avant cette signature, une mission économique brésilienne est attendue à Kinshasa, prélude au Forum économique RDC-Brésil, qui précédera une visite officielle congolaise au Brésil.

Ce rapprochement s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la diplomatie commerciale congolaise, portée par Julien Paluku. Celui-ci a également assisté à la signature d'un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre les deux pays.

