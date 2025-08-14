Congo-Kinshasa: La CENI annonce le début du dépôt de candidatures aux élections des maires et bourgmestres

Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi ce mercredi 13 aout, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) annonce le lancement de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des maires, des maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints.

L'enregistrement des candidatures pour ce scrutin débute ce vendredi 15 août, indique un communiqué de la CENI.

Celle-ci précise cependant qu'elle ouvrira les bureaux de réception et de traitement des candidatures dès que les moyens nécessaires seront disponibles.

L'institution s'engage par ailleurs à respecter scrupuleusement les délais fixés dans son calendrier électoral. Elle appelle tous ses partenaires et les parties prenantes à se mobiliser pour garantir le succès de ces élections.