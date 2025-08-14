Cameroun: Awards de l'avenir - Serge Ondobo honoré du prix de l'excellence patriotique 2025

Le Président des Jeunes Patriotes Panafricains a, le 08 août 2025, récompensé à l'occasion de la 4ème édition des Awards de l'Avenir, pour son implication aux actions des jeunes et pour ses actions de patriotisme, de paix et de promotion de développement du continent africain. C'était à Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun.

Le jury des Awards de l'Avenir n'a pas résisté au charme des réalisations de Serges ONDOBO, président des Jeunes Patriotes Panafricains, au bénéfice des jeunes. Le jeune opérateur économique qui travaille depuis plusieurs années pour l'autonomisation des jeunes, l'éducation notamment aux valeurs républicaines et la sensibilisation sur l'intérêt de la patrie.

La distinction du président des Jeunes Patriotes Panafricains lui a été remise par le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, Armand NDJODOM. C'était au cours d'une cérémonie fort courue, avec un ballet de hautes personnalités du pays. Ces hôtes de marque étaient issus de tous les secteurs de la société, et venus célébrer la méritocratie et l'excellence.

Toujours au titre de cette édition 2025 des Awards de l'avenir, plusieurs personnalités ont reçu des prix. Une récompense qui prône le travail bien fait ,la bonne gestion et l'intégrité. Tel est le cas de Serge ONDOBO, qui ne cesse de recevoir les prix pour les actions éclatantes tant sur le plan national qu'international. La nouvelle distinction attribuée au leader des Jeunes Patriotes Panafricains et président directeur général du groupe Mossissi, est par ailleurs fondateur- président Mossissi Football Club. Récipiendaire du Grand Prix Africain du Leadership Jeune, Médiateur-pacificateur jusqu'au bout et par ailleurs Chevalier de l'Ordre du Mérite Camerounais.

Le prix de l'Excellence patriotique reçu ce 08 août 2025 à Yaoundé, par Serge ONDOBO, est la reconnaissance pour son implication à la cause des jeunes et pour ses actions de promotion de développement du continent africain. "Je suis sincèrement reconnaissant vis-à-vis des organisateurs de cette prestigieuse cérémonie des Awards de l'Avenir, cérémonie qui s'est tenue à Yaoundé devant un parterre de membres du gouvernement camerounais et des personnalités de premier plan du continent.

Je suis reconnaissant de tout cela et je tiens à dire merci également à tous ces jeunes qu'on encadre et qui me suivent depuis près de vingt ans déjà au Cameroun, les jeunes patriotes et les jeunes de tous les autres pays d'Afrique subsaharienne que nous encadrons ainsi que les autorités de mon pays, qui reconnaissent mon travail bénévole à la base", a déclaré, ému, Serge ONDOBO.

Et de poursuivre : "Je tiens à rappeler que le Président de la République, Paul BIYA, a bien voulu faire de moi Chevalier de l'Ordre du Mérite Camerounais, il y a quelque temps. C'était un peu le couronnement de tout ce boulot que, modestement, nous faisons pour soutenir nos institutions.

Merci également à tous les autres dirigeants des pays d'Afrique, qui reconnaissent ce que nous faisons au niveau de leurs pays respectifs ainsi que toute la jeunesse africaine et de la diaspora, qui est affiliée à notre mouvement des Jeunes Patriotes Panafricains et avec qui nous cheminons en parfaite symbiose.

Je tiens également à féliciter le Chef de l'État, Son Excellence Paul BIYA, pour son Prix spécial de l'Homme Politique camerounais du Cinquantenaire. Ça ne saurait être autrement. Les organisateurs ont fait ce qu'il y a à faire. Car, il n'y a pas mieux à ce niveau dans le continent noir. Le Président Paul BIYA mérite largement ce prix qui est, je ne dirais pas, un couronnement de toute son activité politique depuis tant d'années, mais une belle récompense pour l'homme sobre qu'il est, pour la boussole du continent qu'il représente aujourd'hui sans aucune contestation possible. Merci Monsieur le Président ! Félicitations ! La jeunesse du Cameroun est derrière vous."

Quelques actions du récipiendaire

Dans un visuel graphique viralement relayé sur la blogosphère, Serge ONDOBO a, en son temps, appelé à une inscription massive sur les listes électorales, ciblant particulièrement le département de la Lekié, les sept arrondissements a de Yaoundé, ainsi que la communauté estudiantine de l'Université de Yaoundé 2- Soa dont sa résidence est proche.

Son message était clair et direct : « C'est le temps d'avoir la carte d'électeur. »

Ce n'etait pas seulement une incitation administrative, mais un appel à la conscientisation démocratique, à la responsabilisation citoyenne, et à l'appropriation du pouvoir électoral par la jeunesse camerounaise.

Dans un pays où le taux d'abstention et le désintérêt des jeunes pour les scrutins sont récurrents, ce type de mobilisation revêt une importance capitale. Ce qui distingue cet appel, c'est sa tonalité pacificatrice, non-partisane, et mobilisatrice. En effet, Serge ONDOBO ne parlait pas seulement aux militants politiques : il interpellait une jeunesse silencieuse, souvent désabusée, et pourtant numériquement dominante.

Il est allé plus loin en proposant une aide concrète à ceux qui rencontrent des difficultés pour l'établissement de leurs cartes nationales d'identité (CNI), en indiquant un numéro de contact : +237 690 10 03 25. Le président des Jeunes Patriotes Panafricains renforçait par là, le caractère inclusif et solidaire de sa démarche.

D'après des statistiques vérifiées et vérifiables, les équipes du président Serge ONDOBO, via le numéro de contact supra mentionné, ont déjà recensé plus de 400 personnes dépourvues de CNI. L'objectif final de cette initiative selon les propres dires de son promoteur, était de faciliter leur obtention effective de la CNI, notamment dans les départements de la Lekié, du Mfoundi et de la Mefou-et-Afamba, plus précisément dans l'arrondissement de Soa.

Faut-il le rappeler, avant le lancement de cette opération citoyenne, le guide des Jeunes Patriotes Panafricains avait mobilisé les équipes d'Elections Cameroon pour mener une campagne à l'hôpital ophtalmologue Magrabi d'OBAK, un lieu hautement symbolique : le dernier village visité par le président de la République, durant son septennat qui s'achève sous peu.

Un leadership citoyen émancipé des sentiers battus

Par cette autre sortie glorieuse, Serge ONDOBO confirme son positionnement en tant qu'acteur de la société civile active, jeune, connectée et structurée. Il s'inscrit dans la lignée des leaders africains de nouvelle génération, qui misent sur la sensibilisation plutôt que les affrontements ou les les plateaux télé houleux et stimulateurs de haine de toutes sortes.

C'est donc en toute légitimité et intégrité, que le Prix de l'Excellence patriotique 2025 lui a été attribué par le jury de la 4 ème édition des Awards de l'avenir.