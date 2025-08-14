Cameroun: Luc Perry Wandji dénonce la déchéance spirituelle des chefs Bamiléké alliés à Biya

Dans une charge sans précédent, le journaliste Luc Perry Wandji fustige la déchéance spirituelle des chefs traditionnels Bamiléké ayant prêté allégeance à Paul Biya. Ce geste politique, qualifié de "collaboration avec une dictature hideuse", représente selon lui une trahison de l'égrégore Bamiléké entité spirituelle collective nourrie du sang des martyrs.

Wandji établit une distinction cruciale entre pouvoir sociologique et puissance spirituelle. Les chefs qui se sont "couchés devant l'autel de la dictature" possèdent certes une autorité temporelle, mais ont perdu leur essence sacrée. "Un chef sans culture est sans puissance, même doté de pouvoir", affirmet-il, soulignant que la véritable puissance procède du divin, non des constructions politiques.

Cette soumission au "dieu étranger" du pouvoir de Yaoundé constitue une catastrophe mystique : elle corrompt la source spirituelle bamiléké et sape la résistance collective. Wandji, se présentant comme initié aux traditions mystiques (non religieuses), annonce un travail urgent avec d'autres intellectuels pour "sauver l'égrégore" de cette corruption, précisant qu'"une part du salut du Cameroun" en dépend.

La charge de Wandji transcende la critique politique : c'est un réquisitoire métaphysique contre ceux qui ont "soumis notre patrimoine spirituel". Il promet une déclaration majeure la semaine prochaine sur la régénération de cette conscience collective bafouée.