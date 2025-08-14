Cameroun: Au tribunal militaire pour avoir voulu assister aux audiences du contentieux pré-électoral

À l'approche de la présidentielle 2025, le climat politique camerounais se tend davantage avec l'ouverture d'une procédure judiciaire surprenante : plusieurs citoyens sont poursuivis devant le tribunal militaire pour avoir voulu assister aux audiences du contentieux pré-électoral au Conseil constitutionnel.

Selon les informations disponibles, ces citoyens n'étaient ni plaignants ni parties prenantes aux affaires examinées, mais souhaitaient exercer un droit fondamental d'observation dans une instance clé du processus électoral. Leur démarche, perçue par beaucoup comme un acte d'engagement démocratique, intervient dans un contexte où la transparence et la crédibilité des institutions électorales sont au centre des débats.

Le recours au tribunal militaire pour juger des civils dans ce type d'affaire suscite une vive controverse. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent des conséquences d'une telle procédure, estimant qu'elle pourrait dissuader la population d'exercer son rôle de veille citoyenne. Cette situation interroge également sur l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales, notamment la contestation pacifique et la liberté d'assister à des audiences publiques.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques où la méfiance envers les institutions reste palpable. De nombreux observateurs rappellent que la construction d'un scrutin libre et transparent repose sur la participation active des citoyens, y compris dans les phases préparatoires comme le règlement des litiges électoraux. Au-delà des poursuites engagées, ce dossier cristallise les enjeux démocratiques auxquels le Cameroun sera confronté dans les mois précédant l'échéance présidentielle.