Ile Maurice: L'ancien ministre rouge Jim Seetaram devient président de la Competition Commission

L'ancien ministre Jim Seetaram, brièvement Attorney General sous le régime travailliste, devient le Chairperson avec Sandiren Jaganaden Reddi comme Vice-Chairperson pour cinq ans. Bibi Nabiihah Juman - fille du député travailliste Ehsan Juman - et Thierry Chellen sont nommés commissaires pour cinq ans, alors que Vipin Naugah en devient directeur exécutif pour trois ans.

Jim Seetaram (Chairperson)

Jim Seetaram, est titulaire d'un LLB (Hons) de l'université de Buckingham (1997), d'un LLM (Master en droit international et commercial) obtenu en 1999, ainsi que d'un LLM de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit français et droit européen (2000). Il a été secrétaire de l'aile jeune et membre du Bureau politique du Mouvement socialiste militant (MSM).

Élu dans la circonscription n° 10 (Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est) en 2010, il a siégé à l'Assemblée nationale du 18 mai 2010 au 6 octobre 2014 et a été membre du Standing Orders Committee du 22 juin 2010 au 14 mars 2012. Le 7 août 2011, il a été nommé ministre des Affaires, de l'Entreprise et des Coopératives, fonction qu'il a occupée jusqu'en décembre 2014. En fin de mandat, il a également assumé - du 28 novembre à décembre 2014 - les fonctions d'Attorney General.

Nabiihah Juman désignée Commissaire

Bibi Nabiihah Juman est titulaire d'un Bachelor of Arts en Business Management (Finance) et d'un Master of Science en Management, tous deux obtenus à Middlesex University Mauritius en 2021 et 2024 respectivement. Elle est la fille du député travailliste de la circonscription n°3 (Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est), Ehsan Juman. Contacté, Nabiihah Juman déclare : «Je suis profondément honorée d'avoir été nommée commissaire à la Competition Commission. Je tiens à exprimer ma gratitude aux autorités compétentes pour la confiance qu'elles m'ont accordée. Mon objectif est clair :

travailler avec intégrité et détermination pour promouvoir un marché équitable et transparent, bénéficiant à tous les citoyens mauriciens.» Sollicité au sujet des controverses autour de la nomination de sa fille, Ehsan Juman explique : «C'est une personne très qualifiée : elle a son baccalauréat, son degré et son master. Elle a travaillé dans une prestigieuse banque à Maurice, dans une firme comptable, et elle occupe même un poste important en ce moment dans une compagnie.»

Or, après vérification, il semblerait qu'elle n'aurait fait qu'un stage dans cette banque et que la compagnie dans laquelle elle occupe le poste de directrice depuis 2020, n'est autre que celle de son père, Chantier de Notre Dame Ltée.

Le député rouge exprime sa joie en tant que père : «Je lui souhaite bonne chance, je connais sa façon de travailler, son sérieux, sa sincérité et son dynamisme.» Néanmoins, en tant que politicien, il précise : «Je lui souhaite de bien travailler, de faire honneur à sa responsabilité et au pays.» Ehsan Juman précise que le nom de sa fille a été proposé au président de la République par le Premier ministre, après consultation avec le leader de l'opposition.

Questionné sur la nomination de Frédéric Curé - gendre du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger - comme chairman d'AHL, Ehsan Juman répond : «Si une personne est qualifiée, elle doit pouvoir servir le pays. Cela s'applique à Nabiihah, aussi bien qu'à n'importe quel nominé politique - si ce dernier fait bien son travail, il va rester à son poste.» Il explique que le contraire est aussi applicable :

«Si kikenn pe fote, si li pa pe deliver, mo pou premie dimounn pou dir ki bizin tir li, mem li mo tifi, mem li enn nomine politik nimport ki bor ou post. » Pour rappel, à la suite des nominations controversées à la NEF, lors de la conférence de presse d'Ashok Subron, le député Ehsan Juman avait réagi fermement en déclarant : «Pour ma part, je trouve le mode de nomination du conseil d'administration du NEF honteux et inacceptable.» Enfin, Nabiihah Juman a également été Electoral Agent lors des élections générales de 2024 pour un candidat indépendant, qui n'est autre... qu'un fervent partisan d'Ehsan Juman.

Vipin Naugah (Directeur exécutif)

Vipin Naugah est titulaire d'un LLB (Hons) de London South Bank University, suivi d'un LLM à l'université de Kent. Il a complété sa formation au Bar (BVC) à la West of England University, avant d'obtenir un second master puis un Post Graduate Diploma, tous deux délivrés par le King's College London.

Fort de 16 années d'expérience à la Competition Commission of Mauritius, où il a occupé les fonctions de Head of Investigations puis de Legal Executive, Vipin Naugah a aussi été commissaire pendant deux ans et chairperson pendant un an à la COMESA Competition Commission.