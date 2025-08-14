Ile Maurice: Le gérant du supermarché Polymart agressé

Le dimanche 10 août, deux voleurs armés ont fait irruption au supermarché Polymart, situé à proximité du marché de Quatre-Bornes. Après s'être approchés de la caisse, ils ont refusé de régler leurs achats, provoquant la surprise des employés. Face à la réaction du gérant qui leur a demandé de payer, une violente confrontation a éclaté entre les deux voleurs et le gérant.

Selon les premiers éléments, les malfaiteurs ont agi rapidement en ciblant directement leur victime. Une employée, témoin de la scène, a filmé toute l'agression avec son téléphone portable. Les images, désormais en possession des enquêteurs, montrent les deux suspects menaçant le gérant et fouillant les lieux avant de prendre la fuite.

Alertée immédiatement, la police de Quatre-Bornes a dépêché une équipe sur place. Grâce à leur intervention rapide, l'un des suspects a été intercepté et placé en détention. Son complice, quant à lui, est toujours activement recherché. Des opérations de ratissage et des recoupements d'informations sont en cours pour le retrouver.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer le montant du butin, de comprendre le mode opératoire exact et de vérifier si d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette attaque.

L'enquête devrait également permettre de savoir si les deux individus sont liés à d'autres faits similaires dans la région. Ce nouvel acte criminel ravive les inquiétudes face à la recrudescence des braquages visant les commerces de proximité dans le centre de l'île et souligne la nécessité d'une vigilance accrue de la part des commerçants.