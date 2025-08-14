Ile Maurice: Cyclisme - La FMC maintient avoir agi en toute bonne foi

Souhaitant jouer la carte de la transparence dans «l'affaire» de bourse olympique pour les Jeux de Los Angeles en 2028, la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) a réuni la presse mardi à Port-Louis. L'instance dirigeante de la petite reine maintient avoir agi en toute bonne foi.

Jean-Claude Chelin, le président de la commission technique de la FMC, a expliqué que celle-ci est composée de six membres et comprend, outre lui, Jean-Philippe Lagane, Norbert Froget, Thierry David, Vincent Quevauvilliers et José Achille et qu'elle bénéficie de l'appui du conseiller technique Michel Thèze. «Nous nous sommes basés sur plusieurs critères pour établir la liste qui a été envoyée au Comité olympique mauricien (COM)», précise-t-il.

Ainsi, il faut que l'athlète possède le niveau technique permettant de se qualifier pour les Jeux olympiques, mesuré à travers ses résultats dans des compétitions internationales reconnues par la fédération internationale. La bourse doit réellement améliorer les conditions d'entraînement de l'athlète.

Elle est destinée à ceux qui n'ont pas accès à d'autres sources de financement pour leur préparation. Elles ne sont pas conçues comme un "bonus" pour des sportifs déjà établis au plus haut niveau, disposant de financements substantiels par leurs équipes professionnelles.

La principale priorité est donc de soutenir des athlètes solides sur le plan sportif mais qui manquent de ressources pour se préparer efficacement aux Jeux. La dimension financière de l'athlète (riche ou non) n'est pas un critère exclusif, mais la «place de la bourse» dans leur préparation l'est : elle doit combler une lacune concrète.

«Lorsque la liste de quatre noms demandée par la COM a été établie par la commission technique elle a été soumise au comité directeur de la FMC pour approbation», ajoute Chelin.

«Vu que Kimberley (Le Court-Pienaar) a déjà toutes ces facilités, nous nous sommes dits qu'il était plus judicieux de soumettre le nom de Lucie Lagesse en priorité. Il ne faut pas oublier qu'elle a été médaillée de bronze de la course sur route aux championnats d'Afrique il y a deux ans. Et cette année, elle a terminé deuxième du championnat de Maurice de contre-la-montre individuel en roulant à 45 km/h de moyenne, ce qui n'est pas donné à tout le monde.

Quand on compare ses données de puissance par rapport à l'an dernier, on voit qu'elle a beaucoup progressé et on souhaite qu'elle devienne aussi forte que Kimberley. Elle possède, en tout cas, une grande marge de progression. Quand nous avons demandé à Michel Thèze son avis, il est allé dans le même sens. Nous avons même sollicité le directeur du Centre mondial de cyclisme, Jean-Jacques Henry, et il nous a donné raison. Tout cela nous a conforté dans notre choix», a expliqué, Jean-Philippe Lagane, pour sa part.

Michel Mayer, président de la FMC, a indiqué lui que : «deux correspondances ont été reçues du COM qui a voulu savoir pourquoi Kimberley Le Court-Pienaar n'a pas été recommandée. Nous avons répondu en détaillant les critères utilisés pour expliquer notre choix. De plus, nous avons demandé par deux fois une réunion entre le COM et notre commission technique mais nous n'avons pas eu de réponse», a-t-il fait ressortir.

«Quand Kimberley est venue à Maurice pour les championnats nationaux en juin, elle a été reçue par le COM sans qu'un représentant de la FMC ne soit invité», a regretté Michel Mayer.

«Ce n'est pas du tout notre style de mettre la pression sur un athlète. Kimberley m'a confié que le COM lui avait dit qu'elle ne serait pas de la partie aux JO de Los Angeles si elle n'acceptait pas la bourse olympique. Elle a été mal informée. Kimberley a tout le soutien de la FMC. Je suis d'avis qu'avec les résultats réalisés par la FMC, nous aurions du avoir deux ou trois bourses pour les JO de 2028», a-t-il ajouté. Michel Mayer a aussi affirmé que Kimberley était prête à se désister pour la bourse. «Je crois qu'il faut faire preuve de bon sens et se concentrer sur les athlètes. Il ne faut pas que Kimberley soit au milieu d'un conflit», a plaidé le président de la FMC.

A une question d'un représentant de la presse qui lui demandait si tout cela ne relève pas d'une attaque du COM contre sa personne, Jean-Philippe Lagane a répondu : «Il se pourrait que ce soit le cas. Que l'on essaye de discréditer la FMC mais nous avons nos résultats qui parlent d'eux-mêmes. Notre motto est : Put athletes first !»