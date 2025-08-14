Ile Maurice: L'audition des témoins se poursuit à la Children's Court

Le procès d'Ibrahim Sorefan accusé de 13 chefs d'accusation d'abus sexuels sur enfants de moins de 16 ans, a connu une nouvelle étape hier devant la Children's Court. Les faits se seraient produits entre le 9 mai et le 20 juin 2022 à l'École des sourds de Beau-Bassin, impliquant quatre élèves sourds-muets âgés de sept à 13 ans. L'affaire, instruite sur ordre du Directeur des poursuites publiques, porte sur de graves accusations d'abus sexuels dans un établissement spécialisé. Les délits auraient été commis alors que l'accusé travaillait au contact de ces enfants vulnérables.

Hier, l'audience a été marquée par la poursuite de l'audition des témoins. Rappelons que les huit enfants appelés à la barre ont pratiquement tous été entendus : sept ont déjà déposé, tandis que le huitième, auditionné lundi, n'a pas pu terminer son témoignage en raison de son état de santé, selon Me Raouf Gulbul, avocat la défense.

Son audition reprendra à une date ultérieure. Pour protéger l'identité et la dignité des mineurs, l'audience s'est déroulée à huis clos, conformément aux dispositions légales. Les enfants ont témoigné via un dispositif de captation vidéo, comme l'exige la procédure dans les affaires à caractère sexuel impliquant des mineurs.

La journée d'hier a, par ailleurs, vu défiler d'autres témoins : un officier du Film Classification Board appelé à se prononcer sur la nature des site web liés au dossier. Les audiences vont continuer jusqu'à vendredi et il est prévu que la directrice de l'École des sourds, plusieurs enseignants ainsi que les parents de certaines victimes présumées passent à la barre. En fin de séance, Me Gulbul, a déclaré : «L'affaire a beaucoup progressé. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite.»