Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 août 2025

revue de presse

RDC : Procès Constant Mutamba - 10 ans de travaux forcés requis contre l’ex-ministre de la Justice

La Cour de cassation a pris mercredi 13 août son dossier en délibéré de l’ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, poursuivi pour tentative de détournement de 19 millions des dollars. Le ministère public a demandé à la Cour de le condamner l'ancien ministre de la Justice à 10 ans des travaux forcés, assortis de 10 ans d'inéligibilité après avoir purgé la peine, de privation du droit à la libération conditionnelle ainsi que de son exclusion des fonctions publiques.

Dans son réquisitoire, Sylvain Kalwila, avocat général a insisté pour que la Cour déclare établie à charge de l'accusé l’infraction de tentative de détournement de 19 millions des dollars. Le prévenu a plaidé non coupable, qualifiant son procès d’un complot politique. ( Source : Radio Okapi )

Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 »

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été honoré ce mercredi à Cape Town par le prestigieux « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 ».

Cette distinction, selon le communiqué officiel du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, « consacre son leadership visionnaire dans la co-organisation, avec les Émirats arabes unis, de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 » et salue « le rôle moteur du Sénégal dans la diplomatie mondiale de l’eau, portée par une vision axée sur l’investissement stratégique et la solidarité internationale ». (Source : Le Soleil)

Maroc : Importants incendies de forêt dans le Nord

Le nord du Royaume fait face à des incendies de forêt. Les Canadair ont été déployés pour contenir les flammes.

Un important incendie qui s’est déclenché mardi dans la forête de Derdara, à une quinzaine de kilomètres de Chefchaouen, continuait de se propager ce mercredi. Face à la situation, des Canadair ont été déployés et bombardent actuellement la zone pour tenter de contenir les flammes. ( Source : H24info )

Ouganda : Retour des tribunaux militaires pour juger des civils

Une nouvelle loi en Ouganda, rétablissant le pouvoir des tribunaux militaires de juger des civils, a déclenché une vive polémique et une bataille juridique. Le principal parti d’opposition, la Plateforme de l’Unité Nationale (NUP), a saisi la Cour constitutionnelle le 13 août 2025 pour faire annuler ce texte qu’il juge liberticide et anticonstitutionnel.

Cette loi rétablit le droit des tribunaux militaires à juger des civils une pratique interdite en janvier dernier par la Cour suprême, qui la jugeait contraire aux principes d’un procès équitable. ( Source : burkina24 )

Ethiopie : Le rapport US sur les droits de l'homme dresse un bilan sévère

Le rapport 2024 du département d'État américain sur les pratiques en matière de droits humains en Éthiopie dresse un bilan sévère de la situation des droits humains dans le pays.

S’appuyant sur des enquêtes menées par Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC) ainsi que de médias indépendants, ce dossier détaille des atteintes généralisées commises par des acteurs étatiques et non étatiques dans le contexte des conflits en cours dans différentes régions du pays. Des exécutions extrajudiciaires, de la torture, des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des restrictions sévères seraient omni présentes. ( Source : Africanews )

Niger : Le syndicat des magistrats attaque en justice sa dissolution

Le Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN), dissous la semaine dernière par arrêté du ministre de l’Intérieur, a annoncé mercredi 13 août avoir saisi la justice pour contester la mesure.

Dans un communiqué, le SAMAN qualifie la décision du 7 août d’« arbitraire » et de « violation flagrante » des conventions internationales ratifiées par le Niger, citant notamment les conventions 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail. ( Source : Sahelien )

Gabon : Le « Roi Béni » impliqué dans le vol chez Ali Bongo Ondimba !

L’on en sait un peu plus sur les présumés rôles qu’aurait joué Ted Willy Alimbi Ognalagha, alias « Le Roi Béni » dans la série de braquages et vols à mains armées dans la commune d’Akanda. Si le mis en cause nie avoir été informé des intentions de Jerry Mouele qu’il appelle « son frère », ce dernier a clairement indiqué que « la source » était impliqué dans l’acte de vandalisme chez l’ancien Chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba.

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, la PJ a démantelé un réseau criminel dirigé par « Le Roi Béni » dans un coup de filet retentissant.

Les suspects, interpellés pour des braquages à main armée, incluent des complices directs de l’accusé. Parmi les cibles notables figure la résidence de l’ancien chef de l’État Ali Bongo Ondimba. ( Source : Gabon Média Time )

Afrobasket masculin : L’Égypte domine le Mali, 74-59

L’Égypte a battu (74-59) le Mali, mardi, lors du deuxième match du groupe de l’Afrobasket masculin, qui se déroule en Angola jusqu’au 24 août prochain. En lever de rideau, l’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a battu celle d’Ouganda, 88-53, le même jour, lors du match inaugural de cette édition 2025.

Avec cette large victoire, les Lions occupent la première place du groupe D, suivie de l’Egypte, ensuite de l’Ouganda et du Mali. Jeudi, les Lions affrontent les Egyptiens pour le compte de la deuxième journée ( Source : APS)

Afrique : Démocratie en recul, mais citoyenneté active - Le paradoxe politique africain

72 % des électeurs africains ont voté lors des dernières élections nationales. Ce chiffre, issu du dernier rapport Afrobaromètre 2025, pourrait surprendre dans un contexte où les coups d'État militaires, les répressions d'opposition et les remises en cause des constitutions se multiplient sur le continent.

Mais l'étude nuance : le vote n'est plus l'unique forme de participation politique. L'Afrique, loin d'être apathique, vit une transformation de sa citoyenneté. « La démocratie recule, mais les Africains ne se taisent pas », résume un analyste d'Afrobaromètre. ( Source : Les Dépêches de Brazzaville )

Afrique Australe : Forum SADC-États-Unis - Des dossiers sensibles abordés

En marge du 45e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un forum de dialogue stratégique s'est tenu, mercredi, au Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato, réunissant les États membres et les États-Unis.

Pendant trois heures de discussions à huis clos, diplomatie et enjeux économiques se sont mêlés autour de dossiers jugés sensibles, susceptibles d'influencer l'avenir des relations bilatérales et régionales.

Officiellement, l'objectif était de réaffirmer le partenariat SADC-États-Unis. Mais, selon des sources proches des échanges, plusieurs sujets délicats ont été abordés, au premier rang desquels l'avenir de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa). ( Source : L'Express de Madagascar)