Algérie: Modification de la date de la rentrée scolaire

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi dans un communiqué, la modification de la date de la rentrée scolaire 2025-2026, fixée au dimanche 21 septembre.

"Le ministère de l'Education nationale annonce la modification du communiqué du 3 août 2025, portant sur la date de la rentrée scolaire et le calendrier des examens trimestriels et des vacances scolaires 2025-2026", précise la même source.

Ainsi, la date de la rentrée scolaire a été fixée pour le personnel administratif, au dimanche 7 septembre 2025. Pour les enseignants, la rentrée a été fixée au dimanche 14 septembre 2025, alors que pour les élèves ça sera le dimanche 21 septembre 2025, conclut le ministère.