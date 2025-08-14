Maroc: Voix de Femmes 2025 - Une programmation musicale plurielle et ancrée dans son époque

Le Festival Voix de Femmes revient à Tétouan pour sa 13è édition, avec une programmation qui met à l'honneur des voix féminines, des animations urbaines et des actions de proximité.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival, qui se tient sous le thème "La femme, pilier majeur d'un développement durable", prévoit des concerts et animations du 14 au 16 août, ainsi que des actions sociales et solidaires du 18 au 20 septembre.

Selon un communiqué des organisateurs, le Festival, initiative culturelle ancrée dans le paysage de Tétouan depuis 2008, poursuit sa mission de valorisation des talents féminins, tout en contribuant à faire vivre le patrimoine séculaire de la ville de la colombe blanche.

L'édition de cette année investira plusieurs espaces pour célébrer les voix, les talents et les expressions portées par les femmes, ajoute la même source, précisant que le coup d'envoi sera donné ce jeudi par une animation mobile, un format participatif accessible à toutes et tous, qui traversera plusieurs quartiers de Tétouan.

Le programme musical se déploiera en deux temps : d'abord une animation à travers les rues de la ville, en fin d'après-midi, puis avec deux grandes soirées sur la grande scène Al Matar, indique-t-on.

La Place Al Matar accueillera, vendredi, deux voix féminines issues de la nouvelle scène marocaine, à savoir Douaa Lahyaoui, star montante originaire de Fès, dont la voix navigue entre ballades soul et pop orientale, et Kawtar Sadik, DJette et chanteuse tangéroise qui mêle sons électro et rythmes gnaoua. La soirée se clôturera avec Zina Daoudia, figure nationale du chaâbi et de la aïta.

De plus, la programmation du samedi s'ouvrira avec Jaylan, chanteuse de talent à la croisée de la pop et du rap marocain, récemment propulsée sur le devant de la scène grâce à son single "Ha Wlidi", devenu viral, et une performance remarquée à la cérémonie d'ouverture de la CAN féminine.

Le public aura ensuite rendez-vous avec Diana Haddad, grande star de la scène arabe avec des titres devenus emblématiques du répertoire arabe populaire. Sa présence sur scène à Tétouan s'annonce comme l'un des temps forts de cette édition.

En mettant en avant des artistes aux parcours divers et des formats d'animation de proximité, cette 13è édition prolonge la dynamique portée par l'Association Voix de Femmes, entre ancrage local et ouverture régionale, souligne le communiqué.

Dans un deuxième temps et dans la continuité de sa vocation sociale, le Festival se consacrera, du 18 au 20 septembre, aux actions sociales et solidaires.

En partenariat avec des acteurs médicaux et associatifs, locaux et nationaux, plusieurs initiatives seront menées, au profit des catégories vulnérables de la population, avec au programme la distribution de dons, l'organisation d'une caravane "Santé pour tous" au Centre de Sidi Frej et au Complexe Social Kouilma, ainsi que des activités sociales et solidaires diverses.

"Cette édition poursuit la vocation du festival qui ambitionne de porter la voix des femmes dans l'espace public, en valorisant leur expression artistique et leur rôle dans la société," déclare Mme Karima Benyaich, présidente de l'Association Voix de Femmes, citée par le communiqué.

"Qu'il s'agisse de création ou d'action solidaire, Voix de Femmes reste fidèle à son engagement culturel et humain", souligne-t-elle.