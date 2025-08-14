Ile Maurice: Le surintendant de police Ashik Jagai interrogé 'under warning' par la Financial Crimes Commission

L'ex-patron de la défunte Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST), le surintendant de police (SP) Ashik Jagai, a été convoqué ce mercredi 13 août par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête sur le scandale du «Reward Money». Il est arrivé peu après 15h, accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, pour être interrogé "under warning". Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir abusé de ses fonctions.

Questionné à son arrivée pour savoir qu'il craignait une arrestation, le SP Jagai devait déclarer qu'il n'avait rien à se reprocher et que "l'affaire est entre les mains des enquêteurs."

Après l'arrestation, le 8 août dernier, du sergent Yusuf Ali Hamud Hossen, ex-gestionnaire désigné du fonds, pour des virements suspects totalisant environ Rs 83,19 millions, la FCC s'intéresse désormais au rôle du SP Jagai. Entre août 2022 et novembre 2024, période durant laquelle il dirigeait la SST, son unité aurait réclamé des millions de roupies au titre de "Reward Money", censé rémunérer des informateurs.

Si son supérieur, l'ACP Dunraz Gungadin, gérait surtout la partie administrative, Ashik Jagai assurait directement la liaison avec les indicateurs. Or, la FCC n'a pas encore établi si les sommes importantes demandées ont réellement été versées à ces derniers. Les enquêteurs cherchent à déterminer qui procédait aux paiements, pour quels montants, à quelles occasions, et si d'autres policiers étaient présents lors de ces transactions. L'identité des informateurs demeure un point sensible, couvert par l'Official Secrets Act.

Pour l'heure, aucun mouvement financier suspect n'a été officiellement confirmé sur le compte personnel du SP Jagai. Il devrait également être questionné sur plusieurs opérations menées sur le terrain et sur les réclamations de fonds adressées au bureau du commissaire de police.

La FCC enquête sur environ Rs 250 millions de "Reward Money" et plusieurs hauts gradés sont dans son viseur. Hier, mardi 12 août, un ancien enquêteur de la SST, convoqué en préambule de la convocation du SP Jagai, a affirmé devant la FCC n'avoir jamais perçu ni réclamé d'argent pour ses propres informateurs, malgré des opérations menées sur leurs renseignements, avant de quitter les locaux de la FCC.