Ile Maurice: Le surintendant de police Ashik Jagai interrogé 'under warning' par la Financial Crimes Commission

13 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam Stewelderson Casimir

L'ex-patron de la défunte Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST), le surintendant de police (SP) Ashik Jagai, a été convoqué ce mercredi 13 août par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête sur le scandale du «Reward Money». Il est arrivé peu après 15h, accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, pour être interrogé "under warning". Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir abusé de ses fonctions.

Questionné à son arrivée pour savoir qu'il craignait une arrestation, le SP Jagai devait déclarer qu'il n'avait rien à se reprocher et que "l'affaire est entre les mains des enquêteurs."

Après l'arrestation, le 8 août dernier, du sergent Yusuf Ali Hamud Hossen, ex-gestionnaire désigné du fonds, pour des virements suspects totalisant environ Rs 83,19 millions, la FCC s'intéresse désormais au rôle du SP Jagai. Entre août 2022 et novembre 2024, période durant laquelle il dirigeait la SST, son unité aurait réclamé des millions de roupies au titre de "Reward Money", censé rémunérer des informateurs.

Si son supérieur, l'ACP Dunraz Gungadin, gérait surtout la partie administrative, Ashik Jagai assurait directement la liaison avec les indicateurs. Or, la FCC n'a pas encore établi si les sommes importantes demandées ont réellement été versées à ces derniers. Les enquêteurs cherchent à déterminer qui procédait aux paiements, pour quels montants, à quelles occasions, et si d'autres policiers étaient présents lors de ces transactions. L'identité des informateurs demeure un point sensible, couvert par l'Official Secrets Act.

Pour l'heure, aucun mouvement financier suspect n'a été officiellement confirmé sur le compte personnel du SP Jagai. Il devrait également être questionné sur plusieurs opérations menées sur le terrain et sur les réclamations de fonds adressées au bureau du commissaire de police.

La FCC enquête sur environ Rs 250 millions de "Reward Money" et plusieurs hauts gradés sont dans son viseur. Hier, mardi 12 août, un ancien enquêteur de la SST, convoqué en préambule de la convocation du SP Jagai, a affirmé devant la FCC n'avoir jamais perçu ni réclamé d'argent pour ses propres informateurs, malgré des opérations menées sur leurs renseignements, avant de quitter les locaux de la FCC.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.