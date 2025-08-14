Ile Maurice: Maladies cardiovasculaires - Presque un quart des décès chez les moins de 60 ans

Les maladies cardiovasculaires restaient les premières causes de mortalité chez les Mauriciens, en 2023. Et près d'un quart de ces décès frappait les moins de 60 ans. C'est qu'a indiqué le ministre de la Santé, Anil Bachoo, samedi, lors de l'ouverture de la conférence annuelle de la Société cardiovasculaire de Maurice à l'hôtel Hilton, Flic-en-Flac.

Lors de son allocution, Anil Bachoo a rappelé l'importance cruciale de lutter contre les maladies cardiovasculaires, soulignant qu'en 2023, elles restaient la première cause de mortalité dans le pays, avec 3 840 décès, soit 33 % du total des décès. Parmi ceux-ci, 59 % étaient dus aux maladies cardiaques et 24 % aux accidents vasculaires cérébraux et à d'autres pathologies vasculaires. Plus alarmant encore, plus de 20 % des décès concernaient des personnes de moins de 60 ans. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques : ils représentent des familles et des communautés profondément affectées, a rappelé le ministre Bachoo.

Il a rappelé les facteurs de risque majeurs qui alimentent cette crise sanitaire. Une enquête nationale récente a révélé qu'un adulte sur cinq, âgé de 25 à 74 ans, souffre de diabète, que plus d'un sur quatre adultes présente de l'hypertension artérielle, que plus d'un tiers de la population adulte est en surpoids, et près d'un adulte sur cinq est un fumeur régulier. Le tabagisme chez les jeunes hommes est particulièrement préoccupant, avec 48 % d'hommes de 25 à 34 ans qui sont fumeurs, ce qui compromet les progrès réalisés.

Malgré ces défis, le ministre Bachoo a salué le travail acharné des équipes du secteur public. En 2023, les services de cardiologie ont géré plus de 145 000 consultations externes, traité plus de 57 000 cas d'urgence et admis plus de 11 000 patients. Le centre de cathétérisme a réalisé plus de 1000 chirurgies cardiaques ouvertes et 6 485 coronarographies, soit une augmentation de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres témoignent à la fois de la demande croissante et de l'engagement à prodiguer des soins salvateurs.

Cependant, il a aussi insisté sur les lacunes à combler, notamment l'accès 24h/24 à la coronarographie pour les patients victimes d'infarctus. «Dans un cas d'infarctus, chaque minute compte», a-t-il rappelé, soulignant que tout retard pouvait entraîner des dommages irréversibles, voire la mort. Il a exhorté tous les acteurs du secteur à faire de la disponibilité continue de ce service une priorité nationale, avec une responsabilité claire pour les établissements publics.

La prévention demeure un axe majeur de la stratégie nationale. Le Cadre national pour les maladies non transmissibles (2023-2028) et le Plan stratégique du secteur de la santé mettent l'accent sur le dépistage précoce et les soins primaires communautaires. Des cliniques de cardiologie ont été étendues dans tous les centres de santé locaux, accueillant plus de 3 000 patients l'an dernier.

Les programmes nationaux de dépistage ont touché 40 000 adultes et 30 000 adolescents à travers des campagnes scolaires. Des initiatives pour promouvoir des modes de vie sains tels que les salles de sport publiques et les clubs de bienêtre, sont également soutenues, en plus d'un renforcement des plans nationaux de lutte contre le tabac et l'alcool.

Enfin, le ministre de la Santé a annoncé la tenue d'une future conférence internationale majeure sur les maladies cardiovasculaires à Maurice, en octobre prochain. Cette rencontre réunira des experts mondiaux, qui partageront leur expertise et aideront à renforcer les services locaux. «Cette conférence marquera un tournant pour la santé cardiovasculaire à Maurice», a-t-il conclu.

Cet événement, étalé sur deux jours, a réuni des cardiologues, des chercheurs et des professionnels de santé mauriciens et internationaux, qui ont échangé sur leurs réalités et sur les avancées récentes en matière de soins et de recherche cardiovasculaires.