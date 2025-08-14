Ethiopie: L'administration municipale d'Addis-Abeba renforce ses efforts pour l'Initiative Codeurs

Addis-Abeba — L'administration municipale d'Addis-Abeba a annoncé qu'elle intensifie ses efforts pour promouvoir l'Initiative Codeurs, qui vise à doter les jeunes de la ville de compétences compétitives en TIC.

Awale Mohamed, directeur du Bureau de l'innovation et du développement technologique d'Addis-Abeba (ITDB), a déclaré à ENA que l'intensification des efforts vise à qualifier les jeunes de l'Initiative Codeurs afin qu'ils répondent aux normes mondiales.

Sur les 338 000 jeunes inscrits au programme à Addis-Abeba, environ 200 000 ont déjà terminé leur formation.

Cet été, l'ITDB prévoit de former 108 000 jeunes supplémentaires, dont 52 400 en collaboration avec le Bureau de l'éducation d'Addis-Abeba. Le programme se développe également grâce à des partenariats avec des établissements universitaires et des écoles de formation technique et professionnelle.

L'objectif principal de l'initiative est de former des professionnels des TIC compétents à l'échelle mondiale, face à la demande croissante de jeunes qualifiés de la part des organisations internationales.

Le 18 juillet 2025, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que près de 1,6 million d'Éthiopiens participaient au programme national de formation « 5 millions de codeurs » et que, à ce jour, 900 000 jeunes l'avaient achevé.

Awale a souligné que le programme de formation, incluant des composantes d'intelligence artificielle (IA), continuera d'être intensifié afin de préparer les jeunes aux nouvelles opportunités.

L'Initiative Codeurs s'inscrit dans une vision plus large visant à transformer Addis-Abeba en une ville intelligente d'ici 2030. Ce plan pour une ville intelligente repose sur six piliers : économie intelligente, environnement intelligent, gouvernance intelligente, vie intelligente, mobilité intelligente et citoyens intelligents, avec un accent particulier sur la numérisation.

Dans le même ordre d'idées, la direction et le personnel de l'ITDB ont récemment échangé avec une délégation sud-coréenne conduite par Eunhee Roh, chef d'équipe des projets internationaux à l'Agence des solutions urbaines de Séoul (SUSA), sous l'égide du gouvernement métropolitain de Séoul.

Les discussions ont porté sur une coopération potentielle en matière de développement des infrastructures TIC, de services d'administration en ligne et de création d'un centre de données cloud, entre autres.

Le 23 juillet 2024, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'Initiative « 5 millions de codeurs éthiopiens » afin de proposer une formation en ligne au codage à 5 millions de jeunes à travers l'Éthiopie, afin de transformer le pays en pôle technologique et économique.

La formation couvre divers domaines, notamment la programmation web, le développement d'applications Android, la science des données et les compétences fondamentales en IA.