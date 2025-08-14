Ethiopie: Le gouvernement renforce ses efforts de préservation du patrimoine - Autorité éthiopienne du patrimoine

13 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'engagement résolu du gouvernement en faveur de la conservation du patrimoine a considérablement amélioré la préservation et le développement des biens culturels et historiques du pays, a souligné l'Autorité éthiopienne du patrimoine.

Le directeur général de l'Autorité, Abebaw Ayalew, a indiqué à l'ENA que depuis la réforme politique, le gouvernement a adopté une nouvelle vision qui considère le patrimoine comme une ressource nationale précieuse à protéger, restaurer et développer.

Cette approche transforme les vastes trésors culturels de l'Éthiopie en sources de fierté nationale et en moteurs de croissance économique, a-t-il ajouté.

Selon Abebaw, cette vision a permis la restauration, l'entretien et le développement de nombreux sites patrimoniaux à travers le pays, dont beaucoup sont présentés à l'échelle internationale comme des exemples de bonnes pratiques de préservation.

Il a souligné que le patrimoine éthiopien reflète non seulement la riche histoire du pays et constitue une ressource éducative pour les générations futures, mais qu'il joue également un rôle clé dans la croissance des revenus du tourisme.

Selon Abebaw, les initiatives de restauration et de développement en cours, lancées sous l'égide du Premier ministre Abiy Ahmed, visent à préserver ces biens culturels pour les générations futures.

Parmi les projets notables figurent la réhabilitation du Palais national, du Parc de l'Unité, des églises de Gondar et du palais Jimma Aba Jifar, tous restaurés de manière à honorer leur importance historique.

L'Autorité s'est employée à protéger, entretenir et restaurer le patrimoine du pays, notamment les églises rupestres de Lalibela, les monuments d'Axoum et les musées national et de Dessie, a souligné Abebaw, ajoutant que ces projets sont menés selon des normes de qualité strictes et sont en bonne voie pour être achevés dans les délais impartis.

