Maroc: Une exposition à Nador sur l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique

La ville de Nador accueille, du 15 au 24 août à l'initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), l'exposition itinérante «Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine».

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la signature en 1964 de la convention de main-d'oeuvre entre le Maroc et la Belgique, souligne un communiqué du CCME.

L'exposition, regroupant 37 panneaux, retrace l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique, depuis l'arrivée des premiers travailleurs aux lendemains de la première guerre mondiale à nos jours et l'émergence d'une société belge plurielle, fait savoir la même source.

L'exposition rend ainsi hommage aux parcours des pionniers de cette immigration, mais aussi à leurs enfants et leurs multiples apports à la société belge, dans des domaines aussi variés que la littérature, le théâtre, le cinéma, l'entrepreneuriat, l'engagement associatif, les médias ou encore la politique.

Selon le communiqué, cette exposition initiée par l'Université libre de Bruxelles (ULB) en partenariat avec la ville de Bruxelles, a été rendue possible à Nador grâce à la contribution de la Province de Nador, de l'Agence pour l'aménagement de la lagune de Marchica, de la Commune de Nador, du Centre d'études coopératives pour le développement local (CECODEL), de l'Association Thissaghnas pour la culture et le développement (ASTICUDE), du Club du Rif pour le cinéma et du Cercle des lauréats de Belgique.

En marge de l'exposition, les associations de Nador proposeront une programmation culturelle complémentaire, comprenant des projections de films en plein air, des rencontres-débats, des lectures de contes et diverses animations autour du sujet.

Pour le président du CCME, Driss El Yazami, «L'histoire de l'immigration marocaine en Belgique est une mémoire partagée qu'il nous faut préserver, transmettre et valoriser. Cette initiative raconte une histoire de sacrifices, de luttes pour la dignité, d'enracinement, mais aussi de dialogue entre deux pays et deux sociétés. Elle contribue à forger une citoyenneté ouverte et inclusive, tant au Maroc qu'en Belgique».

C'est le sens de l'engagement du CCME dans la commémoration des 60 ans de la signature de la convention de main-d'oeuvre entre le Maroc et la Belgique, ajoute encore le communiqué, notant à cet égard que le CCME a publié sept publications et deux expositions de belgo-marocains.

Il s'agit de «J'ai deux amours» (recueil collectif), «Reviens me dire je t'aime» de Fatiha Saidi et Saïd Ben Ali, «Raconte-le à quelqu'un» de Rachida Lamrabet, «Echos de la mémoire sur les montagnes du Rif» de Fatiha Saidi, «Entre deux rives : Histoires parallèles, destins croisés» de Hassan Bousetta, «Moussem Belgica - Histoires transnationales» de Mohamed Ikoubaân» (exposition itinérante et catalogue) et «Belgica Biladi, une histoire belgo marocaine» (exposition et livre), dirigé par Ahmed Medhoune, Fatima Zibouh, Andrea Rea et Christophe Sokal).

Après Nador (15-24 août), l'exposition poursuivra sa tournée à Saïdia (1er -15 septembre 2025) et Al Hoceima (22 au 30 septembre 2025).

Bouillon de culture

Ciné Plage

La 6e édition du Festival Ciné Plage Harhoura se tiendra, du 26 au 30 août, sous le thème "une célébration du cinéma sous les étoiles", à l'initiative de l'Association Marocaine des Arts sans Frontières (AMAF), en partenariat avec la Commune de Harhoura et le Centre cinématographique marocain (CCM).

Trois grandes figures du cinéma marocain seront à l'honneur lors de cette édition, à savoir, l'acteur et réalisateur Hamid Zoghi et les actrices Nadia Nyazi et Saadia Ladib, indique un communiqué de l'AMAF.

Le festival ambitionne d'offrir une expérience unique de cinéma face à un public chaleureux, rassemblé en bord de mer devant un écran géant. De même il vise à mettre en lumière la vitalité du cinéma, favoriser les échanges entre professionnels et permettre au public de découvrir de grandes figures du cinéma, qu'il s'agisse d'acteurs, de producteurs ou de réalisateurs.

Six films marocains seront en lice dans le cadre de la compétition officielle de cette édition: "Jalalddine" de Hassan Benjelloun, "La dernière répétition" de Yassine Fennane, "Le verre de l'amitié" de Noufel Berraoui, "Le Lac bleu" de Daoud Aoulad-Syad, "Mon père n'est pas mort" de Adil Fadili et "Que de l'amour" de Kamal Kamal.

Le jury de cette édition, présidé par le réalisateur et producteur Mohamed Abderrahmane Tazi, sera composé du réalisateur Aziz Salmi, de l'acteur et compositeur Younes Migri, de l'actrice et réalisatrice Latifa Ahrar, ainsi que de l'actrice Bouchra Ahrich.

Le Festival Ciné Plage Harhoura offrira également un programme diversifié comprenant des master classes, des ateliers sur le scénario et l'interprétation, et des débats animés par des personnalités éminentes du cinéma, conclut le communiqué.