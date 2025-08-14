Ile Maurice: Mahend Gungapersad - «Nu pe nomm ban dimounn dapre zot konpetans»

Le ministre de l'Education, Mahend Gungapersad, a réagi aux questions de la presse par rapport aux nominations controversées du gouvernement, qui répèterait les mêmes pratiques de l'ancien régime, en disant que le gouvernement «pe nomm bann dimounn dapre zot konpetans. Nu pena bann dimounn ki pe gagn Rs 84 millions ou Rs 250 millions. Définitivement, il y a certaines personnes qui sont proches d'autres personnes mais à la base, ce sont leurs expériences et leurs compétences qui comptent.»

C'était mercredi, le 13 août, lors de la cérémonie marquant les 50 ans du MGI State School à Moka, Par rapport à la mise en place d'un comité pour procéder aux nominations, le ministre de l'Education a répondu que ce serait fait «très prochainement».

Pour ce qui est de l'interdiction prochaine des téléphones portables à l'école, annoncé par le Premier ministre, Mahend Gungapersad a déclaré que les autorités sont en train d'étudier ce qui se fait dans les autres pays car elles ne veulent pas que les portables deviennent une source de distraction pendant les heures de classe. «Nous ne sommes pas contre le portable mais contre sa mauvaise utilisation», a affirmé le ministre Gungapersad.