Maroc: Finance publique - Le déficit budgétaire s'accentue à fin juillet 2025

Le déficit budgétaire s'est aggravé à fin juillet 2025. Selon les chiffres publiés par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), il s'est élevé à 53,7 milliards de dirhams (MMDH), contre 35,3 MMDH un an auparavant.

Rappelons que le solde des charges et ressources du Trésor, établi sur la base des recettes encaissées et des dépenses engagées, avait fait apparaître un déficit budgétaire de 24,8 MMDH à fin juin 2025, contre 20,4 MMDH un an auparavant.

Dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), la Trésorerie Générale précise que le déficit enregistré en juillet dernier tient compte «d'un solde négatif de 4,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 35,3 MMDH à fin juillet 2024 compte tenu d'un solde positif de 16,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA».

Dans le détail, les données recueillies montrent que les recettes ordinaires brutes ont progressé de 19,2% (+38,8 MMDH) pour s'établir à 241,1 MMDH contre 202,3 MMDH à fin juillet 2024.

Cette évolution provient de «l'augmentation des impôts directs de 27,6%, des droits de douane de 1%, des impôts indirects de 9,6%, des droits d'enregistrement et de timbre de 7,6% et des recettes non fiscales de 34,4%», selon les explications de la TGR.

En hausse de 17,2% (+30,8 MMDH), les recettes fiscales brutes ont été de 209,9 MMDH contre 179,1 MMDH à fin juillet 2024, suite à l'augmentation des recettes douanières de 5,7% et de la fiscalité domestique de 22,6%.

Egalement en hausse, les recettes non fiscales se sont établies à 31,16 MMDH contre 23.185 MDH un an auparavant, soit une progression de 34,4% (+7.984 MDH).

La TGR justifie cette évolution notamment par «l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (14,47 MMDH contre 8,74 MMDH), des recettes de monopoles (9,34 MMDH contre 5,12 MMDH) et des fonds de concours (2,16 MMDH contre 601 MDH), conjuguée à l'absence de recettes au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l'Etat, qui ont été de 1,7 MMDH un an auparavant et à la baisse des recettes en atténuation des dépenses de la dette (3,08 MMDH contre 4,06 MMDH)».

Pour leur part, à fin juillet 2025, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 5,9% par rapport à leur niveau à fin juillet 2024. Les données montrent qu'elles ont atteint 325,3 MMDH à fin juillet 2025, «en raison de l'augmentation de 16,1% des dépenses de fonctionnement et de 10,5% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 19,1% des charges de la dette budgétisée», comme le souligne la Trésorerie générale dans son bulletin.

Il est important de noter que les charges en intérêts de la dette ont également bondi au cours de la même période. En effet, elles ont augmenté de 10,8% (+2,9 MMDH) à fin juillet 2025 pour s'établir à 29,30 MMDH contre 26,44 MMDH à fin juillet 2024.

La TGR justifie cette augmentation par «l'accroissement de 17,4% des charges en intérêts de la dette intérieure (23,68 MMDH contre 20,17 MMDH) et par la diminution de 10,4 % de celles de la dette extérieure (5.621 MDH contre 6.276 MDH)».

En ce qui concerne les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, il ressort des chiffres qu'ils ont atteint 529,2 MMDH. Ce qui représente un taux global d'engagement de 55% contre 59% à fin juillet 2024 et un taux d'émission sur engagements de 85% contre 84% un an auparavant.

Dans la rubrique « Comptes spéciaux du Trésor », il apparait que les recettes ont atteint 116,9 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général qui ont atteint 19,9 MMDH contre 20,7 MMDH à fin juillet 2024.

De leur côté, les dépenses émises ont été de 122,7 MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 3,9 MMDH.

Enfin, à fin juillet 2025, les recettes des SEGMA ont enregistré une hausse de 33,8%, s'établissant à 1 ,86 MMDH contre 1,39 MMDH à fin juillet 2024. Selon la TGR, les dépenses ont été de 793 MDH soit le même niveau qu'un an auparavant.