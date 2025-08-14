Maroc Leasing - Le résultat net en hausse de 24,5% à fin juin 2025

Le résultat net de Maroc Leasing s'est établi à 52,72 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en progression de 24,5% par rapport à la même période de 2024.

Cette hausse s'explique notamment par l'évolution du produit net bancaire (PNB), qui s'est accru de 35% pour atteindre 171,27 MDH, indique Maroc Leasing dans une communication financière sur ses résultats, rapporte la MAP.

Le chiffre d'affaires s'est, pour sa part, élevé à 2,16 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7,8% sur un an, tandis que l'encours financier a augmenté de 2,6% par rapport à fin décembre 2024, pour s'établir à 13,22 MMDH.

S'agissant de l'endettement global, il a atteint 11,46 MMDH, en progression de 3,2%, sous l'effet de la hausse de l'encours financier.