Maroc Leasing - Le résultat net en hausse de 24,5% à fin juin 2025

13 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le résultat net de Maroc Leasing s'est établi à 52,72 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en progression de 24,5% par rapport à la même période de 2024.

Cette hausse s'explique notamment par l'évolution du produit net bancaire (PNB), qui s'est accru de 35% pour atteindre 171,27 MDH, indique Maroc Leasing dans une communication financière sur ses résultats, rapporte la MAP.

Le chiffre d'affaires s'est, pour sa part, élevé à 2,16 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7,8% sur un an, tandis que l'encours financier a augmenté de 2,6% par rapport à fin décembre 2024, pour s'établir à 13,22 MMDH.

S'agissant de l'endettement global, il a atteint 11,46 MMDH, en progression de 3,2%, sous l'effet de la hausse de l'encours financier.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.