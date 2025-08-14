Maroc: Le Maroc invité d'honneur du 21ème Salon international du livre de Panama

Le Maroc est l'invité d'honneur de la 21ème édition du Salon internationale du livre de Panama, qui se tient jusqu'au 17 août à l'espace Atlapa, à Panama City.

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette participation marocaine, la première du genre dans un pays d'Amérique latine, s'inscrit dans la dynamique notable que connaissent les relations bilatérales multidimensionnelles entre le Maroc et le Panama, à l'instar de celles établies avec plusieurs autres pays d'Amérique latine.

Cette évolution est le fruit de la Vision éclairée et des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer et élargir les échanges culturels, dans le cadre d'éléments civilisationnels communs et d'une conviction partagée que la culture constitue un pont de coopération et de fraternité entre les Etats et les peuples, ajoute la même source.

Dans ce cadre, le ministère organise un ensemble d'activités intellectuelles, patrimoniales et artistiques permettant aux visiteurs du Salon de découvrir les principales facettes de la culture et du patrimoine marocains. Ce programme comprend notamment une exposition documentaire rassemblant une sélection de beaux livres publiés par le ministère pour mettre en valeur les composantes patrimoniales et contemporaines de la culture marocaine.

Sont également présentées des reproductions de manuscrits marocains illustrant l'art raffiné de l'enluminure et de l'ornement, ainsi qu'un fonds documentaire imprimé offrant un vaste aperçu de la production intellectuelle et créative du Royaume, en particulier celle rédigée en langue espagnole.

Parallèlement à cette exposition documentaire, le pavillon marocain met en avant des tableaux illustrant certains des plus importants repères de la civilisation marocaine et de ses figures emblématiques, ainsi qu'une vitrine dédiée à l'artisanat marocain meublée notamment de tapis traditionnels qui témoignent de la richesse esthétique et de la diversité culturelle réunies dans une identité unifiée.

Par ailleurs, le Maroc propose une série de rencontres et de tables rondes portant sur des thématiques d'intérêt commun avec le Panama, telles que les relations maroco-latino-américaines, la richesse et la diversité de la culture marocaine, la littérature marocaine et son ouverture à l'universalité, ou encore l'héritage andalou comme patrimoine partagé entre le Maroc et l'Amérique latine. Des lectures poétiques et des séances de dédicaces de livres sont également prévues, poursuit le communiqué.

S'agissant des activités destinées aux enfants et aux jeunes dans le cadre de cette manifestation culturelle, enchaine-t-on, la participation marocaine prévoit des ateliers de travaux manuels visant à faire découvrir l'artisanat marocain, notamment le tissage, la poterie et le zellige, ainsi que des séances de contes mettant en lumière les principales histoires populaires marocaines et les valeurs humaines qu'elles véhiculent.

La musique marocaine n'est pas en reste à travers un programme artistique proposant des spectacles de la musique andalouse et de Gnaoua.

Initiée sous le thème "Nous bâtissons des ponts par les mots", cette programmation étalée sur une semaine promeut la culture marocaine, à travers sa production intellectuelle, sa créativité poétique et artistique et sa richesse esthétique, érige un pont entre deux pays séparés par une distance continentale mais unis par des valeurs civilisationnelles et humaines fondées sur l'amitié et la coopération, conclut le communiqué.