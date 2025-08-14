Maroc: Festival des Plages - Des soirées musicales envoûtantes sur les côtes des villes balnéaires

Le Festival des Plages de Maroc Telecom a offert, au cours du week-end, aux estivants et amateurs de musique des soirées animées et envoûtantes sur les plages de plusieurs villes balnéaires du nord du Royaume.

Selon un communiqué des organisateurs, les scènes de M'diq, Al Hoceima et Tanger ont vibré aux sons de stars nationales et de talents locaux, rassemblant familles, amis et vacanciers dans une ambiance à la fois festive et chaleureuse.

Un record d'affluence a été atteint lors du concert de Daoudi, star du chaâbi, avec 250.000 festivaliers réunis pour vivre des moments uniques, précise-t-on.

Le public, toujours plus nombreux, a également partagé des soirées inoubliables avec Mocci, H-Kayne, Mehdi Fadili, Saïd Senhaji et bien d'autres, où les générations se sont mêlées pour célébrer la musique marocaine et ses talents, souligne la même source.

Gratuit et ouvert à tous, le Festival poursuit sa tournée estivale et prévoit, dès le 15 août, de nouvelles animations musicales sur les plages de Martil, Saïdia et Nador.

A M'diq, après Abdelali Anouar et Madd, se produiront Walid Rahmani le 13, Salma Rachid le 14, L7OR le 15, Hatim Ammor le 16, Mehdi Fadili le 17, Ihab Amir le 18 et Badr Ouabi le 19.

Pour sa part, Al Hoceima accueillera Stati le 14 août, Issam Kamal le 15 et Cheba Maria le 17, tandis que Tanger vibrera au son de Muslim le 14 août.

En conjuguant découvertes musicales et convivialité, le Festival des Plages de Maroc Telecom confirme son statut de rendez-vous estival incontournable pour les vacanciers et les amoureux de la musique.