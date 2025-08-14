Maroc: Festival des Plages - Des soirées musicales envoûtantes sur les côtes des villes balnéaires

13 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le Festival des Plages de Maroc Telecom a offert, au cours du week-end, aux estivants et amateurs de musique des soirées animées et envoûtantes sur les plages de plusieurs villes balnéaires du nord du Royaume.

Selon un communiqué des organisateurs, les scènes de M'diq, Al Hoceima et Tanger ont vibré aux sons de stars nationales et de talents locaux, rassemblant familles, amis et vacanciers dans une ambiance à la fois festive et chaleureuse.

Un record d'affluence a été atteint lors du concert de Daoudi, star du chaâbi, avec 250.000 festivaliers réunis pour vivre des moments uniques, précise-t-on.

Le public, toujours plus nombreux, a également partagé des soirées inoubliables avec Mocci, H-Kayne, Mehdi Fadili, Saïd Senhaji et bien d'autres, où les générations se sont mêlées pour célébrer la musique marocaine et ses talents, souligne la même source.

Gratuit et ouvert à tous, le Festival poursuit sa tournée estivale et prévoit, dès le 15 août, de nouvelles animations musicales sur les plages de Martil, Saïdia et Nador.

A M'diq, après Abdelali Anouar et Madd, se produiront Walid Rahmani le 13, Salma Rachid le 14, L7OR le 15, Hatim Ammor le 16, Mehdi Fadili le 17, Ihab Amir le 18 et Badr Ouabi le 19.

Pour sa part, Al Hoceima accueillera Stati le 14 août, Issam Kamal le 15 et Cheba Maria le 17, tandis que Tanger vibrera au son de Muslim le 14 août.

En conjuguant découvertes musicales et convivialité, le Festival des Plages de Maroc Telecom confirme son statut de rendez-vous estival incontournable pour les vacanciers et les amoureux de la musique.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.